Военная стратегия Украины на 2024 год – выстоять, чтобы победить в 2025 году. Силам обороны нужны оружие и боеприпасы от союзников, чтобы отразить российские атаки в ближайшие месяцы.

Развитие событий в ближайшие месяцы

Издание Politico попросило аналитиков, офицеров и военных экспертов высказать свой взгляд на ход войны.

Этот год будет годом восстановления и подготовки с обеих сторон, как в 1916 и 1941-42 годах во время последних мировых войн, — сказал Марк Тис, заместитель начальника обороны Бельгии, ушедший в прошлом году в отставку. Поделиться

Никто из аналитиков не мог предоставить точную дорожную карту на 2024 год, но все согласились, что три основных фактора будут определять траекторию развития событий в следующие месяцы:

Этой весной нужно сдержать ожидания, поскольку у Украины нет оборудования или личного состава для значительного контрнаступления;

Россия с помощью своих союзников обеспечила преимущество в артиллерии и вместе с непрерывными наземными атаками наносит удары по украинским позициям;

Без западной противовоздушной обороны и ракет большой дальности, а также артиллерийских снарядов Киеву будет сложно создать надежную устойчивую оборону.

Politico отмечает, что Россия способна наступать, потому что ее мало волнует жизнь своих войск. Украинские военные подсчитали, что взятие Авдеевки обошлось России в 47 000 солдат.

Проблема боеприпасов

Минобороны Эстонии оценивает, что за год РФ может произвести от 1 миллиона до 4,5 миллиона снарядов для артиллерии.

В то же время, западные страны спешат увеличить собственное производство боеприпасов, а США планируют производить около 1 миллиона снарядов ежегодно до конца 2025 года из довоенных 190 000.

Обещание ЕС послать миллион снарядов до марта не было выполнено, возможно, было доставлено только 300 тыс.

США, возможно, направили 2 миллиона 155-мм снарядов с начала войны, но эти поставки иссякли из-за политического тупика в Вашингтоне по военной помощи Украине.

По данным источников, вместо истребителей или танков, Киев просит предоставить беспилотники для наблюдения и нанесения ударов дальнего действия, и системы радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить российские беспилотники и баллистические ракеты.

Мобилизация в Украине

Силы обороны Украины насчитывают 800 тысяч человек, в резервах более миллиона.

Усилия увеличить численность путем снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, что прибавило бы в армию примерно 400 000 мужчин, натолкнулись на сопротивление.

Однако Украине нужно больше людей, чтобы иметь возможность увести истощенных солдат с фронта и создать новые части обученных войск.

Министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил, что 2024 год "будет годом стратегического развития и обороны как для Украины, так и для евроатлантического сообщества — временем для создания необходимой военной и промышленной базы".

До 2025 года у Украины может быть достаточно навыков и средств, чтобы победить Россию, — сказал он. Поделиться

Сохранение веры в победу

Большинство европейцев поддерживают Украину, однако подавляющее большинство считают, что она проигрывает войну России, согласно опросам.

Пессимизм в значимой степени разъясняется тем фактом, что поставки помощи замедлились в последние месяцы. Поделиться

Украинский аналитик Тарас Чмут говорит, что многое зависит от того, откажутся ли лидеры республиканцев в Конгрессе США от своей оппозиции пакету помощи Украине.

Однако бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес называет несколько причин для оптимизма:

Украина сохраняет жизнеспособную оборону и остается решительной,

Истребители F-16 начнут поступать в ближайшие месяцы,

США могут отправить больше баллистических ракет ATACMS,

Германия находится под давлением для передачи крылатых ракет Taurus.