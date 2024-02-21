Из-за войны в Украине. Британская оборонная компания BAE Systems планирует масштабировать производство
Категория
Мир
Дата публикации

Из-за войны в Украине. Британская оборонная компания BAE Systems планирует масштабировать производство

Оружие
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Источник:  The Telegraph

Наращивание производства боеприпасов, оружия и транспортных средств требует времени, после того как сокращение расходов на оборону в Европе после холодной войны заставило компании сократить свои мощности.

BAE Systems наращивает производство вооружения

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems смогла удвоить свою производительность, однако планирует увеличить этот показатель в восемь раз.

Об этом заявил глава компании Чарльз Вудберн, сообщает The Telegraph .

Западные страны ждет многолетнее сражение за восстановление своей оборонной промышленности, поскольку они пытаются перевооружиться перед лицом российской агрессии.

Чарльз Вудберн

Чарльз Вудберн

Глава BAE Systems

Вудберн предупредил, что наращивание производства боеприпасов, оружия и транспортных средств требует времени после того, как сокращение расходов на оборону в Европе после холодной войны вынудило компании сократить свои мощности.

Глава BAE добавил, что к концу прошлого года накопил рекордный объем заказов в 70 млрд фунтов стерлингов, поскольку глобальная напряженность стимулировала спрос на оружие и военную технику.

В Европе правительства призывают производителей оружия как можно быстрее увеличить производство боеприпасов, чтобы они могли продолжать поддерживать украинские силы в борьбе с Россией, одновременно пополняя свои уменьшающиеся собственные запасы.

Но пока эти усилия заняли больше времени, чем ожидалось, поскольку Европейский Союз собирается поставить Украине только половину из миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые он обещал Киеву до марта.

Сколько нужно времени на расширение мощностей

Вудберн заявил, что все производители увеличивают мощности и они говорили с самого начала войны в Украине, что можно увеличить мощности, просто добавляя людей.

Но, конечно, то, что люди ищут сейчас, кратно этому, особенно в области боеприпасов, что требует инвестиций в оборудование, площадь, литейные заводы, и все это требует времени, чтобы воплотить в жизнь.

Также он добавил, что на все это необходимо потратить полтора-два года, и компания уже работает максимально быстро.

Достижения британской компании

BAE увеличила производство 155-мм снарядов стандарта НАТО на своем заводе в Вашингтоне и Сандерленде после получения новых заказов Министерства обороны.

Производительность предприятия уже удвоилась благодаря дополнительным изменениям, но в конечном счете BAE стремится увеличить этот показатель в восемь раз благодаря инвестициям в новые заводские линии.

Оборонным компаниям нужна четкая картина потребностей западных правительств на долгосрочную перспективу на фоне вопросов, касающихся будущих уровней поддержки Украины, — добавил Вудберн.

BAE Systems и Украина

В прошлом году сообщалось, что BAE Systems откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.

Позже стало известно, что BAE Systems намерена начать производство запасных частей для лёгкой артиллерии в Украине. Изготовление запчастей может начаться в течение нескольких месяцев.

А в январе Financial Times писало, что готовится возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной на Украине и спросом на артиллерийское вооружение.

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