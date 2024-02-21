Из-за войны в Украине. Британская оборонная компания BAE Systems планирует масштабировать производство

Наращивание производства боеприпасов, оружия и транспортных средств требует времени, после того как сокращение расходов на оборону в Европе после холодной войны заставило компании сократить свои мощности.

BAE Systems наращивает производство вооружения

Крупнейшая оборонная компания Великобритании BAE Systems смогла удвоить свою производительность, однако планирует увеличить этот показатель в восемь раз.

Об этом заявил глава компании Чарльз Вудберн, сообщает The Telegraph .

Западные страны ждет многолетнее сражение за восстановление своей оборонной промышленности, поскольку они пытаются перевооружиться перед лицом российской агрессии. Чарльз Вудберн Глава BAE Systems

Вудберн предупредил, что наращивание производства боеприпасов, оружия и транспортных средств требует времени после того, как сокращение расходов на оборону в Европе после холодной войны вынудило компании сократить свои мощности.

Глава BAE добавил, что к концу прошлого года накопил рекордный объем заказов в 70 млрд фунтов стерлингов, поскольку глобальная напряженность стимулировала спрос на оружие и военную технику.

В Европе правительства призывают производителей оружия как можно быстрее увеличить производство боеприпасов, чтобы они могли продолжать поддерживать украинские силы в борьбе с Россией, одновременно пополняя свои уменьшающиеся собственные запасы.

Но пока эти усилия заняли больше времени, чем ожидалось, поскольку Европейский Союз собирается поставить Украине только половину из миллиона 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые он обещал Киеву до марта.

Сколько нужно времени на расширение мощностей

Вудберн заявил, что все производители увеличивают мощности и они говорили с самого начала войны в Украине, что можно увеличить мощности, просто добавляя людей.

Но, конечно, то, что люди ищут сейчас, кратно этому, особенно в области боеприпасов, что требует инвестиций в оборудование, площадь, литейные заводы, и все это требует времени, чтобы воплотить в жизнь. Поделиться

Также он добавил, что на все это необходимо потратить полтора-два года, и компания уже работает максимально быстро.

Достижения британской компании

BAE увеличила производство 155-мм снарядов стандарта НАТО на своем заводе в Вашингтоне и Сандерленде после получения новых заказов Министерства обороны.

Производительность предприятия уже удвоилась благодаря дополнительным изменениям, но в конечном счете BAE стремится увеличить этот показатель в восемь раз благодаря инвестициям в новые заводские линии.

Оборонным компаниям нужна четкая картина потребностей западных правительств на долгосрочную перспективу на фоне вопросов, касающихся будущих уровней поддержки Украины, — добавил Вудберн.

BAE Systems и Украина

В прошлом году сообщалось, что BAE Systems откроет свое представительство в Украине. Также компания локализует производство в Украине.

Позже стало известно, что BAE Systems намерена начать производство запасных частей для лёгкой артиллерии в Украине. Изготовление запчастей может начаться в течение нескольких месяцев.

А в январе Financial Times писало, что готовится возобновить производство компонентов для гаубиц М777. Это связано с войной на Украине и спросом на артиллерийское вооружение.