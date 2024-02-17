Укроборонпром подписал соглашение с Dynamit Nobel Defence. Какое оружие производит компания

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" ("Укроборонпром") сообщило 17 февраля о подписании Меморандума о сотрудничестве с оборонной компанией из Германии Dynamit Nobel Defence.

Укроборонпром будет сотрудничать с Dynamit Nobel Defence

Укроборонпром подписал документ о сотрудничестве с ведущей германской компанией Dynamit Nobel Defence.

Об этом компания сообщила в Telegram.

Укроборонпром продолжает расширять географию международных партнерств с ведущими глобальными компаниями.

Наше партнерство важно для усиления оборонных мощностей, важно для Победы Украины и построения Арсенала свободного мира. Герман Сметанин Гендиректор "Укроборонпрома"

Компания Dynamit Nobel Defence: что известно

Компания Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) была основана в 1865 году и сегодня является дочерним предприятием израильской оборонной компании Rafael.

Прежде всего, стоит отметить, что Dynamit Nobel Defence известна своей линейкой противотанковых гранатометов RGW (RGW 60, RGW 90, RGW 110), а также культовые противотанковые гранатометы Panzerfaust 3.

Также в компании предлагают решения для обеспечения широкополосной связи, а также система управления огнем Fire Weaver, объединяющая датчики на разных платформах в режиме реального времени, чтобы максимально сократить время от обнаружения цели до поражения.

Dynamit Nobel Defense предлагает индивидуальные решения и концепции защиты любого типа боевой машины. И как военные, так и гражданские системы противопожарной защиты, – отмечается на сайте компании.

Ранее в этом месяце "Укроборонпром" сообщал о начале партнерства с рядом компаний из Литвы - речь идет о NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe и DMEXS, специализирующихся на создании прицелов, в частности тепловизионных, современных систем дистанционного инициирования подрыва, средств РЭБ, связи тому подобное.