Укроборонпром підписав угоду з Dynamit Nobel Defence. Яку зброю виробляє компанія
Категорія
Україна
Дата публікації

Укроборонпром підписав угоду з Dynamit Nobel Defence. Яку зброю виробляє компанія

Гранатомет
Джерело:  Укроборонпром

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") повідомив 17 лютого про підписання Меморандуму про співпрацю з оборонною компанією з Німеччини Dynamit Nobel Defence.

Укроборонпром буде співробітничати з Dynamit Nobel Defence

Укроборонпром підписав документ про співпрацю з провідною німецькою компанією Dynamit Nobel Defence.

Про це компанія повідомила у Telegram.

Укроборонпром продовжує розширювати географію міжнародних партнерств з провідними глобальними компаніями.

Наше партнерство важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для Перемоги України та побудови Арсеналу вільного світу.

Герман Сметанін

Герман Сметанін

Гендиректор "Укроборонпрому"

Компанія Dynamit Nobel Defence: що відомо

Компанія Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) була заснована у 1865 році, сьогодні є дочірнім підприємством ізраїльської оборонної компанії Rafael.

Передусім варто відзначити, що Dynamit Nobel Defence відома своєю лінійкою протитанкових гранатометів RGW (RGW 60, RGW 90, RGW 110), а також культові протитанкові гранатомети Panzerfaust 3.

Також у компанії пропонують рішення для забезпечення широкосмугового зв’язку, а також система управління вогнем Fire Weaver, що поєднує датчики на різних платформах у режимі реального часу, щоб максимально скоротити час від виявлення цілі до її ураження.

Dynamit Nobel Defense пропонує індивідуальні рішення та концепції захисту для будь-якого типу бойової машини. І також як військові, так і цивільні системи протипожежного захисту, – відзначається на сайті компанії.

Раніше цього місяця "Укроборонпром" повідомляв про початок партнерства з низкою компаній з Литви — йдеться про NT Service, Brolis Semiconductors, RSI Europe і DMEXS, що спеціалізуються на створенні прицілів, зокрема тепловізійних, сучасних систем дистанційного ініціювання підриву, засобів РЕБ, зв’язку тощо.

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