На кого генералы РФ хотят перевести вину за военные преступления — данные экспертов

Российские военные чиновники пытаются переложить ответственность за громкие военные преступления, в том числе расстрелы пленных, на командиров среднего и низшего звена.

Руководство армии РФ хочет переложить ответственность за убийства пленных

Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с командующим российской Центральной группировкой войск Андреем Мордвичем якобы отметил необходимость гуманного обращения с украинскими военнопленными.

Шойгу, как и президент России Владимир Путин, вероятно, обеспокоен международными последствиями действий своих подчиненных по поводу очевидных российских военных преступлений. Возможно, командование прямо обратилось к украинским военнопленным, учитывая недавнее международное внимание на зверствах России в Украине, — отметили аналитики ISW. Поделиться

Что известно о расстрелах военных в Авдеевке и Веселом

По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.

Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.

На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого.

Не желая покидать пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия, — подчеркнули представители прокуратуры.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал казни российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке и Веселе грубым нарушением норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции о правилах обращения с военнопленными.