На кого генералы РФ хотят перевести вину за военные преступления — данные экспертов

Российские военные чиновники пытаются переложить ответственность за громкие военные преступления, в том числе расстрелы пленных, на командиров среднего и низшего звена.
Руководство армии РФ хочет переложить ответственность за убийства пленных
Отмечается, что министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с командующим российской Центральной группировкой войск Андреем Мордвичем якобы отметил необходимость гуманного обращения с украинскими военнопленными.
Что известно о расстрелах военных в Авдеевке и Веселом
По данным прокуратуры, 18 февраля в одном из Telegram-каналов опубликовано сообщение о расстреле 6 пленных ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. Защитники были тяжело ранены и ждали эвакуации.
Кроме предыдущего, также была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще 2 воинов вблизи села Веселое Бахмутского района.
На записи с камеры дрона видно, как во время штурма наших позиций представитель ВС РФ стреляют в упор сначала в одного захваченного в плен военнослужащего ВСУ, а затем в другого.
Не желая покидать пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия, — подчеркнули представители прокуратуры.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал казни российскими оккупантами украинских военнопленных в Авдеевке и Веселе грубым нарушением норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции о правилах обращения с военнопленными.
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