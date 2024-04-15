Нідерланди виділили додаткову допомогу Україні у розмірі понад 4 млрд євро

Кабінет міністрів Нідерландів виділив додаткові кошти для України. Зокрема в період 2024-2026 років буде виділено додатково 4,4 млрд євро.
Україна отримає додаткову допомогу від Нідерландів
Як повідомляє пресслужба уряду Нідерландів, на військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро.
Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. З цією метою Міноборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.
Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна планує передати нашій державі 24 сучасні винищувачі F-16.
За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.
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