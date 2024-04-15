Нідерланди виділили додаткову допомогу Україні у розмірі понад 4 млрд євро

Кабінет міністрів Нідерландів виділив додаткові кошти для України. Зокрема в період 2024-2026 років буде виділено додатково 4,4 млрд євро.

Україна отримає додаткову допомогу від Нідерландів

Як повідомляє пресслужба уряду Нідерландів, на військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро.

Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. З цією метою Міноборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.

Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна планує передати нашій державі 24 сучасні винищувачі F-16.

Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури, — наголосила Оллонґрен. Поширити

За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.