Нідерланди виділили додаткову допомогу Україні у розмірі понад 4 млрд євро
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди виділили додаткову допомогу Україні у розмірі понад 4 млрд євро

Нідерланди
Джерело:  Уряд Нідерландів

Кабінет міністрів Нідерландів виділив додаткові кошти для України. Зокрема в період 2024-2026 років буде виділено додатково 4,4 млрд євро.

Україна отримає додаткову допомогу від Нідерландів

Як повідомляє пресслужба уряду Нідерландів, на військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро.

Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. З цією метою Міноборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.

Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна планує передати нашій державі 24 сучасні винищувачі F-16. 

Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури, — наголосила Оллонґрен.

За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.

Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати поставки винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських, — запевнила міністр оборони Нідерландів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Нідерландами
Володимир Зеленський
Угода
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди нададуть 10 млн євро на розслідування воєнних злочинів РФ проти України
Нідерланди
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нідерланди планують передати Україні партію винищувачів F-16
F-16

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?