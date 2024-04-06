Нідерланди планують передати Україні партію винищувачів F-16
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Світ
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Нідерланди планують передати Україні партію винищувачів F-16

F-16
Джерело:  Укрінформ

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна планує передати нашій державі 24 сучасні винищувачі F-16. 

Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги

Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури, — наголосила Оллонґрен.

За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.

Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати поставки винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських, — запевнила міністр оборони Нідерландів.

Також вона розповіла, що разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте обговорювала всі можливості передачі Україні F-16.

На мою думку, має значення те, що ми разом із Сполученими Штатами й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання, — підкреслила політик.

Україна отримає винищувачі F-16

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що F-16 не стануть для ЗСУ "срібною кулею" у війні з Росією. За його словами, ситуацію на полі бою не може змінити одна система.

Військовий експерт Сергій Грабський також зазначив, що перші винищувачі F-16 не сильно змінять ситуацію на фронті. Він наголосив, що думка про те, що з появою винищувачів F-16 в Україні "усе буде добре", яка склалася в суспільстві, є хибною.

Тому ми більше покладаємося саме на майстерність наших командирів, стійкість і навченість наших бійців. І, звісно, на значне посилення постачання боєприпасів, — зауважив Грабський.

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