Нідерланди планують передати Україні партію винищувачів F-16

Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги

Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури, — наголосила Оллонґрен. Поширити

За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.

Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати поставки винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських, — запевнила міністр оборони Нідерландів. Поширити

Також вона розповіла, що разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте обговорювала всі можливості передачі Україні F-16.

На мою думку, має значення те, що ми разом із Сполученими Штатами й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання, — підкреслила політик. Поширити

Україна отримає винищувачі F-16

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що F-16 не стануть для ЗСУ "срібною кулею" у війні з Росією. За його словами, ситуацію на полі бою не може змінити одна система.

Військовий експерт Сергій Грабський також зазначив, що перші винищувачі F-16 не сильно змінять ситуацію на фронті. Він наголосив, що думка про те, що з появою винищувачів F-16 в Україні "усе буде добре", яка склалася в суспільстві, є хибною.