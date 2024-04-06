Нідерланди планують передати Україні партію винищувачів F-16

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна планує передати нашій державі 24 сучасні винищувачі F-16.
Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги
За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.
Також вона розповіла, що разом з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте обговорювала всі можливості передачі Україні F-16.
Україна отримає винищувачі F-16
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що F-16 не стануть для ЗСУ "срібною кулею" у війні з Росією. За його словами, ситуацію на полі бою не може змінити одна система.
Військовий експерт Сергій Грабський також зазначив, що перші винищувачі F-16 не сильно змінять ситуацію на фронті. Він наголосив, що думка про те, що з появою винищувачів F-16 в Україні "усе буде добре", яка склалася в суспільстві, є хибною.
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