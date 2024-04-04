Поява F-16 в Україні буде несподіванкою для РФ — Євлаш

Українські пілоти перебувають на завершальному етапі підготовки на винищувачах F-16. У Повітряних силах кажуть, що поява літаків в Україні повинна бути несподіванкою.

На якому етапі підготовки знаходяться українські пілоти

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що дві групи українських пілотів в Данії та США безпосередньо проходять опанування літаком F-16.

Вони відточують свою майстерність та практику, нальот необхідних годин на цих літаках. Це один з, можливо, завершальних етапів, — розповів Євлаш. Поширити

Водночас речник не став називати дату появи літаків в Україні.

Не варто розголошувати, аби противнику була певна несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми повідомимо усім українцям, оскільки всі дуже чекають цієї новини. Ілля Євлаш Речник Повітряних сил ЗСУ

Євлаш додав, що F-16 зможуть збивати російські ракети, які тероризують українські міста, і протистояти російській авіації, яка активно використовує керовані авіабомби.

F-16 для України: що відомо

Раніше стало відомо, що перша група пілотів у складі чотирьох людей планує завершити навчання до літа 2024 року.

Вони розпочали підготовку у жовтні 2023 року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона.

Друга група з чотирьох пілотів почала навчання в січні. Третя група вивчає англійську термінологію перед навчанням на літаках.

Наприкінці березня Бельгія повідомила, що виділяє кошти на обслуговування літаків. 25-й пакет військової допомоги становить 100 мільйонів євро.