Поява F-16 в Україні буде несподіванкою для РФ — Євлаш

Українські пілоти перебувають на завершальному етапі підготовки на винищувачах F-16. У Повітряних силах кажуть, що поява літаків в Україні повинна бути несподіванкою.
На якому етапі підготовки знаходяться українські пілоти
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода" повідомив, що дві групи українських пілотів в Данії та США безпосередньо проходять опанування літаком F-16.
Водночас речник не став називати дату появи літаків в Україні.
Євлаш додав, що F-16 зможуть збивати російські ракети, які тероризують українські міста, і протистояти російській авіації, яка активно використовує керовані авіабомби.
F-16 для України: що відомо
Раніше стало відомо, що перша група пілотів у складі чотирьох людей планує завершити навчання до літа 2024 року.
Вони розпочали підготовку у жовтні 2023 року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона.
Друга група з чотирьох пілотів почала навчання в січні. Третя група вивчає англійську термінологію перед навчанням на літаках.
Наприкінці березня Бельгія повідомила, що виділяє кошти на обслуговування літаків. 25-й пакет військової допомоги становить 100 мільйонів євро.
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