Появление F-16 в Украине будет неожиданностью для РФ — Евлаш

Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки на истребителях F-16. В воздушных силах говорят, что появление самолетов в Украине должно быть неожиданностью.
На каком этапе подготовки находятся украинские пилоты
Спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" сообщил, что две группы украинских пилотов в Дании и США напрямую проходят овладение самолетом F-16.
В то же время представитель не стал называть дату появления самолетов в Украине.
Евлаш добавил, что F-16 смогут сбивать российские ракеты, терроризирующие украинские города, и противостоять российской авиации, активно использующей управляемые авиабомбы.
F-16 для Украины: что известно
Ранее стало известно, что первая группа пилотов в составе четырех человек планирует завершить обучение к лету 2024 года.
Они начали подготовку в октябре 2023 года в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона.
Вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе. Третья группа изучает английскую терминологию перед обучением на самолетах.
В конце марта Бельгия сообщила, что выделяет средства на обслуживание самолетов. 25-й пакет военной помощи составляет 100 миллионов евро.
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