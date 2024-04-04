Появление F-16 в Украине будет неожиданностью для РФ — Евлаш

Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки на истребителях F-16. В воздушных силах говорят, что появление самолетов в Украине должно быть неожиданностью.

На каком этапе подготовки находятся украинские пилоты

Спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" сообщил, что две группы украинских пилотов в Дании и США напрямую проходят овладение самолетом F-16.

Они оттачивают свое мастерство и практику, налет требуемых часов на этих самолетах. Это один из возможно завершающих этапов, — рассказал Евлаш. Поделиться

В то же время представитель не стал называть дату появления самолетов в Украине.

Не стоит разглашать, чтобы противнику была определенная неожиданность. Конечно, как только об этом можно будет говорить, мы сообщим всем украинцам, поскольку все очень ждут этой новости. Илья Евлаш Спикер Воздушных сил ВСУ

Евлаш добавил, что F-16 смогут сбивать российские ракеты, терроризирующие украинские города, и противостоять российской авиации, активно использующей управляемые авиабомбы.

F-16 для Украины: что известно

Ранее стало известно, что первая группа пилотов в составе четырех человек планирует завершить обучение к лету 2024 года.

Они начали подготовку в октябре 2023 года в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона.

Вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе. Третья группа изучает английскую терминологию перед обучением на самолетах.

В конце марта Бельгия сообщила, что выделяет средства на обслуживание самолетов. 25-й пакет военной помощи составляет 100 миллионов евро.