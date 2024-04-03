В Воздушных силах заявили об успехах украинских пилотов на обучении на F-16
Категория
Мир
Дата публикации

В Воздушных силах заявили об успехах украинских пилотов на обучении на F-16

F-16
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Две группы украинских пилотов уже напрямую оттачивают свои навыки на современных истребителях F-16.

Украинские пилоты уже летают на F-16 в двух странах

Несколько наших групп проходят обучение в разных странах так называемой "Воздушной коалиции". Это разные страны, среди которых США, Дания, Франция и другие. В настоящее время две передовые группы находятся в Дании и США. Там они уже непосредственно оттачивают свои навыки на самолетах F-16, — отметил он.

По словам Евлаша, еще одна группа, продолжая обучение, сейчас переместилась из Великобритании во Францию.

Они уже летают — осваивают легкомоторные самолеты, — уточнил он.

Другая группа, по его информации, проходит обучение по наземной подготовке в Англии.

Там изучает язык, потому что это одно из приоритетных направлений. Поскольку пользование самолетами F-16 нуждается в должном знании английского языка, — отметил Евлаш.

Он добавил, что кроме пилотов продолжается подготовка более технических специалистов, в том числе инженеров для обслуживания F-16. После возвращения в Украину они будут учить своих коллег здесь.

Что известно о предоставлении истребителей F-16

22 марта Министерство обороны Великобритании сообщило, что в стране 10 украинских пилотов прошли базовую лётную и языковую подготовку. Отмечалось, что теперь, прежде чем научиться управлять истребителями F-16, они перейдут на курсы повышения квалификации, проводимые воздушными силами Франции.

В феврале текущего года министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что истребители F-16 в Украине можно увидеть в июне. По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, такие самолеты могут изменить ход войны украинцев против россиян.

Ранее, еще 20 августа 2023 года, президент Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от страны-партнера 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели F-35.

В тот же день премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен сообщила, что Украине они передадут 19 истребителей. В то же время в начале октября прошлого года Фредериксен заявила, что Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украину.

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