У Повітряних силах заявили про успіхи українських пілотів на навчанні на F-16

Дві групи українських пілотів вже безпосередньо відточують свої навички на сучасних винищувачах F-16.
Українські пілоти вже літають на F-16 у двох країнах
За словами Євлаша, ще одна група, продовжуючи навчання, зараз перемістилася з Великої Британії до Франції.
Інша група, за його інформацією, проходить навчання з наземної підготовки в Англії.
Він додав, що окрім пілотів, триває підготовка технічніших фахівців, в тому числі інженерів для обслуговування F-16. Після повернення в Україну вони навчатимуть своїх колег тут.
Що відомо про надання винищувачів F-16
22 березня Міністерство оборони Великобританії повідомило, що в країні 10 українських пілотів пройшли базову льотну та мовну підготовку. Зазначалось, що тепер, перед тим, як навчитися керувати винищувачами F-16, вони перейдуть на курси підвищення кваліфікації, які проводять повітряні сили Франції.
У лютому поточного року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що винищувачі F-16 в Україні можна буде побачити у червні. За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, такі літаки можуть змінити хід війни українців проти росіян.
Раніше, ще 20 серпня 2023 року, президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі — F-35.
Того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня минулого року Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.
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