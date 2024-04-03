У Повітряних силах заявили про успіхи українських пілотів на навчанні на F-16
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У Повітряних силах заявили про успіхи українських пілотів на навчанні на F-16

F-16
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Дві групи українських пілотів вже безпосередньо відточують свої навички на сучасних винищувачах F-16.

Українські пілоти вже літають на F-16 у двох країнах

Декілька наших груп проходять навчання в різних країнах так званої "Повітряної коаліції". Це різні країни, серед яких США, Данія, Франція та інші. Зараз дві передові групи знаходяться у Данії та США. Там вони вже безпосередньо відточують свої навички на літаках F-16, — зазначив він.

За словами Євлаша, ще одна група, продовжуючи навчання, зараз перемістилася з Великої Британії до Франції.

Вони вже літають — освоюють легкомоторні літаки, — уточнив він.

Інша група, за його інформацією, проходить навчання з наземної підготовки в Англії.

Там вивчає мову, бо це є одним з пріоритетних напрямків. Оскільки користування літаками F-16 потребує належного знання англійської мови, — зауважив Євлаш.

Він додав, що окрім пілотів, триває підготовка технічніших фахівців, в тому числі інженерів для обслуговування F-16. Після повернення в Україну вони навчатимуть своїх колег тут.

Що відомо про надання винищувачів F-16

22 березня Міністерство оборони Великобританії повідомило, що в країні 10 українських пілотів пройшли базову льотну та мовну підготовку. Зазначалось, що тепер, перед тим, як навчитися керувати винищувачами F-16, вони перейдуть на курси підвищення кваліфікації, які проводять повітряні сили Франції.

У лютому поточного року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказав, що винищувачі F-16 в Україні можна буде побачити у червні. За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, такі літаки можуть змінити хід війни українців проти росіян.

Раніше, ще 20 серпня 2023 року, президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна отримає від країни-партнера 42 американських винищувачі F-16 після тренування пілотів та інженерів. Нідерланди передадуть Україні всі свої винищувачі F-16, оскільки країна переходить на нові моделі — F-35.

Того ж дня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Україні вони передадуть 19 винищувачів. Водночас на початку жовтня минулого року Фредеріксен заявила, що Данія прагне збільшити поставки американських винищувачів F-16 в Україну.

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