Нидерланды планируют передать Украине партию истребителей F-16

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна планирует передать нашему государству 24 современных истребителя F-16.
Что известно о планах Нидерландов по военной помощи
По ее словам, передача этих самолетов — совместная работа Нидерландов с Украиной, Данией, США и другими странами. Она добавила, что это сложная задача, однако это точно произойдет.
Она также рассказала, что вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсуждала все возможности передачи Украине F-16.
Украина получит истребители F-16
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что F-16 не станут для ВСУ "серебряным шаром" в войне с Россией. По его словам, ситуацию на поле боя не может сменить одна система.
Военный эксперт Сергей Грабский также отметил, что первые истребители F-16 не сильно изменят ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что мнение о том, что с появлением истребителей F-16 в Украине "все будет хорошо", сложившееся в обществе, ошибочно.
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