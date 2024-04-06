Нидерланды планируют передать Украине партию истребителей F-16

Что известно о планах Нидерландов по военной помощи

В общей сложности мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры, — отметила Оллонгрен. Поделиться

По ее словам, передача этих самолетов — совместная работа Нидерландов с Украиной, Данией, США и другими странами. Она добавила, что это сложная задача, однако это точно произойдет.

Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских, заверила министр обороны Нидерландов. Поделиться

Она также рассказала, что вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсуждала все возможности передачи Украине F-16.

На мой взгляд, имеет значение то, что мы вместе с Соединенными Штатами и Данией смогли принять это решение. С тех пор мы очень упорно работали, чтобы обеспечить его выполнение, подчеркнула политик. Поделиться

Украина получит истребители F-16

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что F-16 не станут для ВСУ "серебряным шаром" в войне с Россией. По его словам, ситуацию на поле боя не может сменить одна система.

Военный эксперт Сергей Грабский также отметил, что первые истребители F-16 не сильно изменят ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что мнение о том, что с появлением истребителей F-16 в Украине "все будет хорошо", сложившееся в обществе, ошибочно.