Нидерланды предоставят Украине 1,4 млрд евро помощи
Категория
Политика
Дата публикации

Нидерланды предоставят Украине 1,4 млрд евро помощи

Владимир Зеленский
Флаги Нидерландов и Украины
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о выделении нашей стране финансовой помощи.

Нидерланды выделят Украине новую помощь

Украина получит от Нидерландов дополнительную помощь как военного направления, так и на восстановление.

Об этом Зеленский сообщил 12 апреля.

Как только в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения о безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также стороны обсудили возможность ускорения поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.

Поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра убытков.

Также он рассказал коллеге о подготовке Глобального саммита мира, который будет принимать летом Швейцария, и пригласил Нидерланды принять в нем участие.

Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало как можно больше стран.

Что известно о планах Нидерландов по военной помощи

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна планирует передать нашему государству 24 современных истребителя F-16.

В общей сложности мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры, — отметила Оллонгрен.

По ее словам, передача этих самолетов — совместная работа Нидерландов с Украиной, Данией, США и другими странами. Она добавила, что это сложная задача, однако это точно произойдет.

Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских, заверила министр обороны Нидерландов.

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