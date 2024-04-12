Нидерланды предоставят Украине 1,4 млрд евро помощи

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о выделении нашей стране финансовой помощи.
Нидерланды выделят Украине новую помощь
Украина получит от Нидерландов дополнительную помощь как военного направления, так и на восстановление.
Об этом Зеленский сообщил 12 апреля.
Также стороны обсудили возможность ускорения поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО.
Также он рассказал коллеге о подготовке Глобального саммита мира, который будет принимать летом Швейцария, и пригласил Нидерланды принять в нем участие.
Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало как можно больше стран.
Что известно о планах Нидерландов по военной помощи
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что ее страна планирует передать нашему государству 24 современных истребителя F-16.
По ее словам, передача этих самолетов — совместная работа Нидерландов с Украиной, Данией, США и другими странами. Она добавила, что это сложная задача, однако это точно произойдет.
Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских, заверила министр обороны Нидерландов.
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