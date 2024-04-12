Нідерланди нададуть Україні 1,4 млрд євро допомоги

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про виділення нашій країні фінансової допомоги.
Нідерланди виділять Україні нову допомогу
Україна отримає від Нідерландів додаткову допомогу, як військового напрямку, так і на відбудову.
Про це Зеленський повідомив 12 квітня.
Також сторони обговорили можливість пришвидшення постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.
Також він розповів колезі про підготовку Глобального саміту миру, який улітку прийматиме Швейцарія, й запросив Нідерланди узяти в ньому участь.
Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн.
Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна планує передати нашій державі 24 сучасні винищувачі F-16.
За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.
Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати поставки винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських, — запевнила міністр оборони Нідерландів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-