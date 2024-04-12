Нідерланди нададуть Україні 1,4 млрд євро допомоги

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським повідомив про виділення нашій країні фінансової допомоги.

Нідерланди виділять Україні нову допомогу

Україна отримає від Нідерландів додаткову допомогу, як військового напрямку, так і на відбудову.

Про це Зеленський повідомив 12 квітня.

Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди. Володимир Зеленський Президент України

Також сторони обговорили можливість пришвидшення постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО.

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Також він розповів колезі про підготовку Глобального саміту миру, який улітку прийматиме Швейцарія, й запросив Нідерланди узяти в ньому участь.

Ми також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримало якнайбільше країн.

Що відомо про плани Нідерландів щодо військової допомоги

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що її країна планує передати нашій державі 24 сучасні винищувачі F-16.

Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури, — наголосила Оллонґрен. Поширити

За її словами, передача цих літаків є спільної роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими країнами. Вона додала, що це є складним завданням, проте це точно станеться.