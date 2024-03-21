Військова підтримка України. Нідерланди виділять ще 2 млрд євро у 2024 році

Надання військової підтримки Україні від Нідерландів посилиться у поточному році.

Нідерланди продовжать підтримувати Україну

Нідерланди у 2024 році виділять ще 2 млрд євро фінансування на військову підтримку України.

Про це розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Київського Безпекового Форуму 21 березня.

За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.

І це не останній наш внесок. Ми також наполегливо працюємо, аби 24 нідерландські літаки F-16 якомога швидше опинилися в небі на Україною. Марк Рютте Прем'єр-міністр Нідерландів

Він також наголосив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. Це найважливіша частина "Формули миру" президента України Володимира Зеленського, сказав Рютте.

Прем’єр додав, що 2-го квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть в Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".

Мета заходу — в тому, щоб підбити підсумки досягнутого та визначитися, що буде далі.

Військова допомога Україні від Нідерландів

1 березня стало відомо, що Нідерланди спрямують 250 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

Про це на брифінгу в Харкові сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Тоді Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду.

20 березня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про виділення Україні 350 млн євро військової допомоги.