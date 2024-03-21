Військова підтримка України. Нідерланди виділять ще 2 млрд євро у 2024 році

Надання військової підтримки Україні від Нідерландів посилиться у поточному році.
Нідерланди продовжать підтримувати Україну
Нідерланди у 2024 році виділять ще 2 млрд євро фінансування на військову підтримку України.
Про це розповів прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час Київського Безпекового Форуму 21 березня.
За словами Рютте, це фінансування включає 250 млн євро на ініціативу Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів.
Він також наголосив, що не менш важливим є питання відповідальності та відновлення справедливості після закінчення війни. Це найважливіша частина "Формули миру" президента України Володимира Зеленського, сказав Рютте.
Прем’єр додав, що 2-го квітня Нідерланди як співорганізатори приймуть в Гаазі конференцію "Відновлення справедливості для України".
Мета заходу — в тому, щоб підбити підсумки досягнутого та визначитися, що буде далі.
Військова допомога Україні від Нідерландів
1 березня стало відомо, що Нідерланди спрямують 250 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.
Про це на брифінгу в Харкові сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Тоді Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду.
20 березня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про виділення Україні 350 млн євро військової допомоги.
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