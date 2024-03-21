Военная поддержка Украины. Нидерланды выделят еще 2 млрд евро в 2024 году

Предоставление военной поддержки Украине от Нидерландов усилится в текущем году.

Нидерланды продолжат поддерживать Украину

Нидерланды в 2024 году выделят еще 2 млрд евро финансирования на военную поддержку Украины.

Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время Киевского Форума безопасности 21 марта.

По словам Рютте, это финансирование включает 250 млн евро по инициативе Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов.

И это не последний наш вклад. Мы также упорно работаем, чтобы 24 нидерландских самолета F-16 как можно скорее оказались в небе на Украине. Марк Рютте Премьер-министр Нидерландов

Он также подчеркнул, что не менее важен вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны. Это самая важная часть "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, сказал Рютте.

Премьер добавил, что 2 апреля Нидерланды в качестве соорганизаторов примут в Гааге конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

Цель мероприятия состоит в том, чтобы подвести итоги достигнутого и определиться, что будет дальше.

Военная помощь Украине от Нидерландов

1 марта стало известно, что Нидерланды направят 250 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом на брифинге в Харькове сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Тогда Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности.

20 марта министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о выделении Украине 350 млн евро военной помощи.