Военная поддержка Украины. Нидерланды выделят еще 2 млрд евро в 2024 году
Категория
Мир
Дата публикации

Военная поддержка Украины. Нидерланды выделят еще 2 млрд евро в 2024 году

Флаги
Читати українською
Источник:  Суспільне

Предоставление военной поддержки Украине от Нидерландов усилится в текущем году.

Нидерланды продолжат поддерживать Украину

Нидерланды в 2024 году выделят еще 2 млрд евро финансирования на военную поддержку Украины.

Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время Киевского Форума безопасности 21 марта.

По словам Рютте, это финансирование включает 250 млн евро по инициативе Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов.

И это не последний наш вклад. Мы также упорно работаем, чтобы 24 нидерландских самолета F-16 как можно скорее оказались в небе на Украине.

Марк Рютте

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов

Он также подчеркнул, что не менее важен вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны. Это самая важная часть "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, сказал Рютте.

Премьер добавил, что 2 апреля Нидерланды в качестве соорганизаторов примут в Гааге конференцию "Восстановление справедливости для Украины".

Цель мероприятия состоит в том, чтобы подвести итоги достигнутого и определиться, что будет дальше.

Военная помощь Украине от Нидерландов

1 марта стало известно, что Нидерланды направят 250 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

Об этом на брифинге в Харькове сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Тогда Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности.

20 марта министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о выделении Украине 350 млн евро военной помощи.

Мы закупим боеприпасы для украинских самолетов F-16 на сумму 150 млн евро непосредственно в промышленности.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине
Нидерланды
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Атмосфера репрессий. Нидерланды осудили "выборы" в России
Флаг Нидерландов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?