Военная поддержка Украины. Нидерланды выделят еще 2 млрд евро в 2024 году

Предоставление военной поддержки Украине от Нидерландов усилится в текущем году.
Нидерланды продолжат поддерживать Украину
Нидерланды в 2024 году выделят еще 2 млрд евро финансирования на военную поддержку Украины.
Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время Киевского Форума безопасности 21 марта.
По словам Рютте, это финансирование включает 250 млн евро по инициативе Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов.
Он также подчеркнул, что не менее важен вопрос ответственности и восстановления справедливости после окончания войны. Это самая важная часть "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, сказал Рютте.
Премьер добавил, что 2 апреля Нидерланды в качестве соорганизаторов примут в Гааге конференцию "Восстановление справедливости для Украины".
Цель мероприятия состоит в том, чтобы подвести итоги достигнутого и определиться, что будет дальше.
Военная помощь Украине от Нидерландов
1 марта стало известно, что Нидерланды направят 250 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
Об этом на брифинге в Харькове сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Тогда Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности.
20 марта министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о выделении Украине 350 млн евро военной помощи.
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