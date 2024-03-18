Атмосфера репрессий. Нидерланды осудили "выборы" в России

Нидерланды оценили выборы в РФ и на временно оккупированных территориях Украины на фоне политической атмосферы систематических репрессий.
Нидерланды высказались о российских "выборах"
Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что "состоявшиеся в России выборы президента" далеки от честных и свободных.
Об этом она написала в соцсети Х.
Слот подчеркнула, что Нидерланды, как и ЕС в целом, считают так называемые "выборы" на оккупированных украинских территориях незаконными и осуждают их самым решительным образом.
15-17 марта в РФ состоялось голосование на так называемых выборах президента. Их победителем ожидаемо объявили Путина — он остается на этом посту уже на пятый срок.
Что известно об отказе Франции признавать результаты выборов в РФ
Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления давления на гражданское общество и любых форм оппозиции режима, все большего ограничения свободы слова и запрета деятельности независимых СМИ, — отмечается в заявлении МИД Франции.
Во внешнеполитическом ведомстве Франции также добавили, что заключенный Кремлем оппозиционный политик Алексей Навальный умер накануне проведения выборов из-за ухудшения кремлевским режимом условий его заключения.
При этом кандидаты, выступавшие против развязанной Россией преступной войны в Украине, не были допущены к участию в выборах.
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