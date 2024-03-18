Атмосфера репрессий. Нидерланды осудили "выборы" в России
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Политика
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Атмосфера репрессий. Нидерланды осудили "выборы" в России

Флаг Нидерландов
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Источник:  Укринформ

Нидерланды оценили выборы в РФ и на временно оккупированных территориях Украины на фоне политической атмосферы систематических репрессий.

Нидерланды высказались о российских "выборах"

Министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что "состоявшиеся в России выборы президента" далеки от честных и свободных.

Об этом она написала в соцсети Х.

Российские выборы далеки от честных и свободных. Критические голоса жестоко подавляются, а оппозицию сажают в тюрьму или того хуже, как Навального. Также не были приглашены наблюдатели ОБСЕ. Нидерланды осуждают эту политическую атмосферу систематических репрессий.

Ганке Брюинс Слот

Ганке Брюинс Слот

Министр иностранных дел Нидерландов

Слот подчеркнула, что Нидерланды, как и ЕС в целом, считают так называемые "выборы" на оккупированных украинских территориях незаконными и осуждают их самым решительным образом.

Это очередное грубое нарушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

15-17 марта в РФ состоялось голосование на так называемых выборах президента. Их победителем ожидаемо объявили Путина — он остается на этом посту уже на пятый срок.

Что известно об отказе Франции признавать результаты выборов в РФ

Избирательный процесс в России проходил на фоне усиления давления на гражданское общество и любых форм оппозиции режима, все большего ограничения свободы слова и запрета деятельности независимых СМИ, — отмечается в заявлении МИД Франции.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции также добавили, что заключенный Кремлем оппозиционный политик Алексей Навальный умер накануне проведения выборов из-за ухудшения кремлевским режимом условий его заключения.

При этом кандидаты, выступавшие против развязанной Россией преступной войны в Украине, не были допущены к участию в выборах.

Международные стандарты относительно равного доступа кандидатов в СМИ во время кампании не соблюдены. Снова условия для свободных, плюралистических и демократических выборов не были выполнены, — подчеркивают представители МИД Франции.

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