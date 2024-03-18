Атмосфера репресій. Нідерланди засудили "вибори" у Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Атмосфера репресій. Нідерланди засудили "вибори" у Росії

Прапор Нідерландів
Джерело:  Укрінформ

Нідерланди оцінили “вибори” у РФ та на тимчасово окупованих територіях України на тлі політичної атмосфери систематичних репресій.

Нідерланди висловилися про російські “вибори”

Міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот заявила, що “вибори президента”, які відбулися в Росії, є далекими від чесних і вільних.

Про це вона написала у соцмережі Х.

Російські “вибори” далекі від чесних та вільних. Критичні голоси жорстоко придушуються, а опозицію саджають у в’язницю чи того гірше — як Навального. Також не було запрошено спостерігачів ОБСЄ. Нідерланди засуджують цю політичну атмосферу систематичних репресій.

Ганке Брюїнс Слот

Ганке Брюїнс Слот

Міністерка закордонних справ Нідерландів

Слот наголосила, що Нідерланди, як і ЄС загалом, вважають так звані "вибори" на окупованих українських територіях незаконними та засуджують їх найрішучішим чином.

Це чергове грубе порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

15 -17 березня у РФ відбулося голосування на так званих “виборах” президента. Їх переможцем очікувано оголосили Путіна — він залишається на цій посаді вже на п’ятий термін.

Що відомо про відмову Франції визнавати результати виборів в РФ

Виборчий процес у Росії проходив на тлі посилення тиску на громадянське суспільство та будь-які форми опозиції режиму, дедалі більшого обмеження свободи слова та заборони діяльності незалежних ЗМІ, — зазначається у заяві МЗС Франції.

У зовнішньополітичному відомстві Франції також додали, що ув’язнений Кремлем опозиційний політик Олексій Навальний помер напередодні проведення виборів через погіршення кремлівським режимом умов його ув’язнення.

При цьому кандидати, які виступали проти розв’язаної Росією злочинної війни в Україні, не були допущені до участі у виборах.

Міжнародні стандарти щодо рівного доступу кандидатів до ЗМІ під час кампанії не дотримані. Знову умови для вільних, плюралістичних і демократичних виборів не були виконані, — підкреслюють представники МЗС Франції.

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