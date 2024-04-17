Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що одні лише добрі слова не захистять Україну від повітряних атак злочинної армії РФ.

Що пропонує Рютте стосовно забезпечення України системами ППО

Очільник уряду Нідерландів підкреслив, що його країна, а також Данія та Чехія розглянуть варіант приєднатись до ініціативи Німеччини з пошуку додаткових систем ППО для України.

Щодня під обстріл потрапляють житлові будинки, школи, інфраструктура. І це робить життя людей, які там живуть, все важчим і важчим. На додачу до цього, українці все частіше страждають від обстрілів касетними бомбами, які запускаються з-за лінії фронту, — підкреслив прем’єр-міністр Нідерландів. Поширити

Як ЄС може допомогти Україні із системами Patriot

За словами Рютте, західні партнери мають продовжувати надавати підтримку Україні.

У цьому конкретному питанні протиповітряної оборони ми бачимо три шляхи. Один з них — виробляти більше самостійно в середньостроковій перспективі, дивитися, що ще ми можемо поставити в Україну з наших власних запасів, і купувати те, що є в наявності в усьому світі, — наголосив глава уряду Нідерландів. Поширити

Він підкреслив, що зараз Нідерланди спільно з Чехією та Данією вже працюють над пошуком, купівлею та передачею артилерійських боєприпасів Україні.

Тепер коаліція з трьох країн розгляне, як можна підтримати ініціативу Німеччини щодо постачання додаткових систем ППО.

При цьому Рютте запропонував купити системи ЗРК Patriot в країн, які не хочуть просто так передавати їх Україні.

Він підкреслив, що в ЄС в курсі, що значна частина країн володіє системами Patriot.