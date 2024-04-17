Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що одні лише добрі слова не захистять Україну від повітряних атак злочинної армії РФ.
Що пропонує Рютте стосовно забезпечення України системами ППО
Очільник уряду Нідерландів підкреслив, що його країна, а також Данія та Чехія розглянуть варіант приєднатись до ініціативи Німеччини з пошуку додаткових систем ППО для України.
Як ЄС може допомогти Україні із системами Patriot
За словами Рютте, західні партнери мають продовжувати надавати підтримку Україні.
Він підкреслив, що зараз Нідерланди спільно з Чехією та Данією вже працюють над пошуком, купівлею та передачею артилерійських боєприпасів Україні.
Тепер коаліція з трьох країн розгляне, як можна підтримати ініціативу Німеччини щодо постачання додаткових систем ППО.
При цьому Рютте запропонував купити системи ЗРК Patriot в країн, які не хочуть просто так передавати їх Україні.
Він підкреслив, що в ЄС в курсі, що значна частина країн володіє системами Patriot.
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