Где Германия ищет дополнительные ПВО для Украины

В частности, Бербок и Писториус в письме обратились с просьбой найти дополнительные системы ПВО для Украины партнерам из НАТО, а также дружественным странам, не входящим в Альянс.

В частности, среди них государства Персидского залива.

Немецкие министры в письме отмечают, что преступная армия РФ пытается уничтожить Одессу, которую Бербок и Писториус назвали "экономической линией жизни" Украины, а также Харьков, где российские оккупанты нанесли значительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры в результате последних атак.

Мы должны помочь Украине защититься от этого убийственного нападения. Мы призываем вас провести инвентаризацию всех систем противовоздушной обороны в ваших арсеналах и рассмотреть вопрос о том, что можно было передать Украине — целые системы или их части на постоянной основе или на ограниченный период, — говорится в совместном письме главы МИД Германии и главы Минобороны. Поделиться

Какие именно системы ПВО Германия ищет для Украины

Барбок и Писториус отметили, что инициатива Германии, прежде всего, направлена на получение большего количества систем Patriot для Украины, поскольку они доказали свою эффективность против российских баллистических ракет.

По словам собеседников издания, близких к вопросу, Германия также ищет и другие системы ПВО для Украины, в частности французско-итальянские SAMP/T и американо-норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Представитель немецкого МИД подчеркнул необходимость "еще раз серьезно посмотреть на то, есть ли в наличии дополнительные системы, которые могут быть быстро предоставлены Украине", ведь "сейчас необходима немедленная поставка".