Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус направили письма десяткам стран-партнеров с просьбой искать дополнительные системы ПВО для Украины.
Где Германия ищет дополнительные ПВО для Украины
В частности, Бербок и Писториус в письме обратились с просьбой найти дополнительные системы ПВО для Украины партнерам из НАТО, а также дружественным странам, не входящим в Альянс.
В частности, среди них государства Персидского залива.
Немецкие министры в письме отмечают, что преступная армия РФ пытается уничтожить Одессу, которую Бербок и Писториус назвали "экономической линией жизни" Украины, а также Харьков, где российские оккупанты нанесли значительный ущерб объектам энергетической инфраструктуры в результате последних атак.
Какие именно системы ПВО Германия ищет для Украины
Барбок и Писториус отметили, что инициатива Германии, прежде всего, направлена на получение большего количества систем Patriot для Украины, поскольку они доказали свою эффективность против российских баллистических ракет.
По словам собеседников издания, близких к вопросу, Германия также ищет и другие системы ПВО для Украины, в частности французско-итальянские SAMP/T и американо-норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
Представитель немецкого МИД подчеркнул необходимость "еще раз серьезно посмотреть на то, есть ли в наличии дополнительные системы, которые могут быть быстро предоставлены Украине", ведь "сейчас необходима немедленная поставка".
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