Германия передаст Украине еще одну установку ПВО Patriot для защиты воздушного пространства от атак преступной армии РФ.

Что известно о передаче Германией установки ПВО Patriot Украине

В связи с дальнейшим увеличением количества российских авиаударов по Украине правительство Германии решило дополнительно усилить украинскую противовоздушную оборону, — подчеркнули в Минобороны Германии. Поделиться

Указывается, что уже третья пусковая установка ЗРК Patriot, которую Украина получает от Германии.

Все наши союзнические обязательства могут быть выполнены с системами, имеющимися в распоряжении Германии. В то же время все необходимые меры по ускоренной замене и новым закупкам будут начаты немедленно, — подчеркнули в немецком оборонном ведомстве. Поделиться

Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что в вопросе военной поддержки Украины Берлин готов двигаться настолько далеко, насколько это будет оправдано с точки зрения собственной нацбезопасности.

Германия призывает противостоять террору армии РФ в Украине

По его словам, российский террор против украинских городов и инфраструктуры страны "наносит неизмеримые страдания".

Российский террор также ставит под угрозу энергоснабжение населения и разрушает промышленные объекты, которые важны для оперативной готовности украинских вооруженных сил, — подчеркнул Писториус. Поделиться

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом и поблагодарил его за Patriot.

Важен результативный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Благодарен канцлеру за решение по поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет в существующие системы ПВО. Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время, — подчеркнул глава государства. Поделиться

Он призвал других партнеров Украины последовать примеру Германии.