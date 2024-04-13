Германия передаст Украине еще одну установку ПВО Patriot для защиты воздушного пространства от атак преступной армии РФ.
Что известно о передаче Германией установки ПВО Patriot Украине
Указывается, что уже третья пусковая установка ЗРК Patriot, которую Украина получает от Германии.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что в вопросе военной поддержки Украины Берлин готов двигаться настолько далеко, насколько это будет оправдано с точки зрения собственной нацбезопасности.
Германия призывает противостоять террору армии РФ в Украине
По его словам, российский террор против украинских городов и инфраструктуры страны "наносит неизмеримые страдания".
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом и поблагодарил его за Patriot.
Он призвал других партнеров Украины последовать примеру Германии.
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