По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Украине необходимо около 25 систем ЗРК Patriot для эффективного отражения воздушных атак преступной армии РФ.
Украина нуждается в Patriot есть ли какие-то аналоги?
Спикер Воздушных сил добавил, что Украине не хватает и других видов ПВО.
По его словам, украинским военным нужны переносные комплексы ПВО для мобильных групп.
Украине нужно строить эшелонированную систему противовоздушной защиты
Евлаш объяснил, что эшелонированная система ПВО должна включать в себя системы ПВО большого, среднего и малого радиуса действия.
Среди комплексов малого радиуса действия, являющихся преимущественно ПВО Сухопутных войск:
Crotale, Avenger, Gepard;
установки Skynex
Комплексами со средним радиусом действия должны являться системы IRIS-T, NASAMS и другие системы, которые помогут оградить города от воздушных атак преступной армии РФ.
Среди комплексов дальнего радиуса действия Евлаш назвал SAMP/T и Patriot.
Он подчеркнул, что ЗРК Patriot является наиболее эффективной установкой.
Как вопрос Patriot сорвал голосование за бюджет Совета ЕС
Европарламент отказался рассматривать вопрос бюджета Совета ЕС, пока не будет решен вопрос с передачей Украине дополнительных систем Patriot.
Речь идет о 7 системах ЗРК Patriot.
В частности, депутат предложил изменить повестку дня сегодняшнего заседания, потому что ему надоело наблюдать за происходящим в Украине.
Он напомнил слова вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Европейского Союза по внешней и безопасности политики Жозепа Борреля, который сообщил, что в Европе находится 100 систем Patriot.
В то же время, Украина просит предоставить ей 7 дополнительных систем для защиты городов.
В этой связи Вергофстадт предложил включить рассмотрение бюджетных вопросов только после того, как Европейский Совет согласует передачу Украине семи Patriot.
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