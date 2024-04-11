По словам представителя командования Воздушных сил Ильи Евлаша, Украине необходимо около 25 систем ЗРК Patriot для эффективного отражения воздушных атак преступной армии РФ.

Украина нуждается в Patriot есть ли какие-то аналоги?

Украине нужно 25 систем ПВО типа Patriot, которые могли бы обезопасить наши города от атак врага, подчеркнул Евлаш. Поделиться

Спикер Воздушных сил добавил, что Украине не хватает и других видов ПВО.

По его словам, украинским военным нужны переносные комплексы ПВО для мобильных групп.

Украине нужно строить эшелонированную систему противовоздушной защиты

Евлаш объяснил, что эшелонированная система ПВО должна включать в себя системы ПВО большого, среднего и малого радиуса действия.

Среди комплексов малого радиуса действия, являющихся преимущественно ПВО Сухопутных войск:

Crotale, Avenger, Gepard;

установки Skynex

Комплексами со средним радиусом действия должны являться системы IRIS-T, NASAMS и другие системы, которые помогут оградить города от воздушных атак преступной армии РФ.

Среди комплексов дальнего радиуса действия Евлаш назвал SAMP/T и Patriot.

Он подчеркнул, что ЗРК Patriot является наиболее эффективной установкой.

Как вопрос Patriot сорвал голосование за бюджет Совета ЕС

Европарламент отказался рассматривать вопрос бюджета Совета ЕС, пока не будет решен вопрос с передачей Украине дополнительных систем Patriot.

Речь идет о 7 системах ЗРК Patriot.

Парламент отказался выполнять бюджет Совета ЕС, пока Европейский Совет не решит поддержать Украину дополнительными противоракетными системами Patriot, — отметил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Вергофстадт. Поделиться

В частности, депутат предложил изменить повестку дня сегодняшнего заседания, потому что ему надоело наблюдать за происходящим в Украине.

Как вы видели, в последние 20 дней происходили многочисленные атаки со стороны россиян на обычные города Украины, больницы, энергетические станции, многоквартирные дома. Но я считаю скандальным, что Европа открывает двери для Украины, а Европейский Совет даже не способен срочно овалить решение об отправке нескольких противоракетных систем в Украину, — подчеркнул Вергофстадт. Поделиться

Он напомнил слова вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя Европейского Союза по внешней и безопасности политики Жозепа Борреля, который сообщил, что в Европе находится 100 систем Patriot.

В то же время, Украина просит предоставить ей 7 дополнительных систем для защиты городов.

В этой связи Вергофстадт предложил включить рассмотрение бюджетных вопросов только после того, как Европейский Совет согласует передачу Украине семи Patriot.