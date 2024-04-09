Украинских детей из "ЛНР" заставляют участвовать в "патриотических" мероприятиях в России

Министерство спорта так называемой "Луганской народной республики" требует у граждан Украины, чтобы их дети становились участниками все новых и новых квазипатриотических мероприятий непосредственно на территории РФ.

Оккупанты "ЛНР" используют детей в своих преступных целях

В открытом доступе оказался официальный документ Министерства спорта так называемой “ЛНР”, в котором идет речь об организации очередного «патриотического» мероприятия с детьми оккупированной Луганщины на территории страны-агрессорки России.

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Следует обратить внимание на то, что "Юнармийские игры" официально запланированы на лето 2024 года, однако потенциальных участников активно пытаются набрать уже сейчас.

Интересно, многие ли хотят отпускать своих детей на подобного рода мероприятия, учитывая, что их ребенок может отравиться и умереть в поезде по пути на сие мероприятие? Все мы помним, чем порой заканчиваются такие вот путешествия, — отмечает телеграмм-канал "східний", в распоряжении которого оказался документ Минспорта "ЛНР". Поделиться

Что важно понимать, страна-агрессорка Россия продолжает похищать украинских детей на оккупированных территориях, однако, несмотря на это, власти Украины делают все возможное, чтобы вернуть их на родину.

Почему важно посмотреть фильм "Истерзанное детство"

Документальный фильм Online.UA "Истерзанное детство", который вышел в 2023 году, рассказывает о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Главная цель, которую преследовали авторы, рассказать украинцам и международному сообществу правду о преступлениях страны-агрессорки в отношении несовершеннолетних на ВОТ.

В фильме собраны реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои фильма прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.