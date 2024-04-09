Українських дітей з "ЛНР" змушують брати участь в "патріотичних" заходах у Росії

Міністерство спорту так званої "Луганської народної республіки" вимагає у громадян України, щоб їхні діти ставали учасниками квазіпатріотичних заходів безпосередньо на території РФ.

Окупанти “ЛНР” використовують дітей у своїх злочинних цілях

У відкритому доступі опинився офіційний документ Міністерства спорту так званої “ЛНР”, в якому йдеться про організацію чергового «патріотичного» заходу з дітьми окупованої Луганщини на території країни-агресорки Росії.

Фото: скриншот

Варто звернути увагу на те, що "Юнармійські ігри" офіційно заплановані на літо 2024 року, однак потенційних учасників активно намагаються набрати уже зараз.

Цікаво, чи багато хто хоче відпускати своїх дітей на подібні заходи, враховуючи, що їхня дитина може отруїтися і померти в поїзді по дорозі на цей захід? Всі ми пам'ятаємо, чим часом закінчуються такі ось подорожі, — зазначає телеграм-канал “східний”, в розпорядженні якого опинився документ Мінспорту “ЛНР”. Поширити

Що важливо розуміти, країна-агресорка Росія продовжує викрадати українських дітей на окупованих територіях, попри це, влада України робить усе можливе, щоб повернути їх назад.

Чому важливо подивитися фільм "Понівечене дитинство"

Документальна стрічка Online.UA "Понівечене дитинство", яка вийшла у 2023 році, розповідає про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Головна ціль, яку переслідували автори фільму, розповісти українцям та міжнародній спільноті правду про злочини країни-агресорки щодо неповнолітніх на ТОТ.

У стрічці зібрані реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої фільму пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.