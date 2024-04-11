Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную массированную ракетную атаку РФ 11 апреля. Он призвал страны предоставить больше систем Patriot.
Кулеба призвал союзников дать Украине больше Patriot
Он сообщил, что за ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, в большинстве своем по объектам критической гражданской инфраструктуры.
Шесть из них были баллистическими ракетами.
Сколько Patriot нужно Украине
В интервью The Washington Post Кулеба ранее говорил, что Украина надеется получить по меньшей мере 7 батарей Patriot "быстрее" партнеров и союзников.
Команда Кулебы нашла 100 доступных Patriot — некоторые соседние страны имеют более одной батареи в защите аэропорта или порта. Кулеба также выразил разочарование в отсутствии реакции по просьбе Украины.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что для полной защиты Украины желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.
Зеленский подчеркнул, что Украине подойдут и аналоги Patriot: "Есть несколько в мире, они работают тоже очень неплохо".
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