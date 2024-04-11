Сейчас нет лучшего места для систем Patriot, чем Украина — Кулеба
Категория
Украина
Дата публикации

Сейчас нет лучшего места для систем Patriot, чем Украина — Кулеба

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную массированную ракетную атаку РФ 11 апреля. Он призвал страны предоставить больше систем Patriot.

Кулеба призвал союзников дать Украине больше Patriot

Он сообщил, что за ночь Россия выпустила по Украине более 80 ракет и беспилотников, в большинстве своем по объектам критической гражданской инфраструктуры.

Шесть из них были баллистическими ракетами.

Украина остается единственной страной в мире, соприкасающейся с баллистическими ударами. Другого места для Patriot пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их передача Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я готов был ехать вместе с ними.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Сколько Patriot нужно Украине

В интервью The Washington Post Кулеба ранее говорил, что Украина надеется получить по меньшей мере 7 батарей Patriot "быстрее" партнеров и союзников.

Команда Кулебы нашла 100 доступных Patriot — некоторые соседние страны имеют более одной батареи в защите аэропорта или порта. Кулеба также выразил разочарование в отсутствии реакции по просьбе Украины.

Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику. Но так как такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что для полной защиты Украины желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.

Зеленский подчеркнул, что Украине подойдут и аналоги Patriot: "Есть несколько в мире, они работают тоже очень неплохо".

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