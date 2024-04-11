Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову масовану ракетну атаку РФ 11 квітня. Він закликав країни надати більше систем Patriot.
Кулеба закликав союзників дати Україні більше Patriot
Він повідомив, що за ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, здебільшого по об’єктах критичної цивільної інфраструктури.
Шість із них були балістичними ракетами.
Скільки Patriot треба Україні
В інтерв’ю The Washington Post Кулеба раніше говорив, що Україна сподівається отримати щонайменше 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.
Команда Кулеби знайшла 100 доступних Patriot — певні сусідні країни мають більше одної батареї на захисті аеропорту чи порту. Кулеба також висловив розчарування у відсутності реакції на прохання України.
А президент Володимир Зеленський зазначав, що для повного захисту Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.
Зеленський підкреслив, що Україні підійдуть й аналоги Patriot: "Є кілька у світі, вони працюють також дуже непогано".
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