Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову масовану ракетну атаку РФ 11 квітня. Він закликав країни надати більше систем Patriot.

Кулеба закликав союзників дати Україні більше Patriot

Він повідомив, що за ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, здебільшого по об’єктах критичної цивільної інфраструктури.

Шість із них були балістичними ракетами.

Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для Patriot наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їхня передача Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними. Дмитро Кулеба Очільник МЗС України

Russia fired over 80 missiles and drones at Ukraine overnight, primarily targeting critical civilian infrastructure.



Six of them were ballistic missiles. Ukraine remains the only country in the world facing ballistic strikes. There is currently no other place for "Patriots" to… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2024

Скільки Patriot треба Україні

В інтерв’ю The Washington Post Кулеба раніше говорив, що Україна сподівається отримати щонайменше 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

Команда Кулеби знайшла 100 доступних Patriot — певні сусідні країни мають більше одної батареї на захисті аеропорту чи порту. Кулеба також висловив розчарування у відсутності реакції на прохання України.

Я відчуваю, що б’юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається. Поширити

А президент Володимир Зеленський зазначав, що для повного захисту Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Зеленський підкреслив, що Україні підійдуть й аналоги Patriot: "Є кілька у світі, вони працюють також дуже непогано".