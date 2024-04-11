Зараз немає кращого місця для систем Patriot, ніж Україна — Кулеба
Категорія
Україна
Дата публікації

Зараз немає кращого місця для систем Patriot, ніж Україна — Кулеба

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову масовану ракетну атаку РФ 11 квітня. Він закликав країни надати більше систем Patriot.

Кулеба закликав союзників дати Україні більше Patriot

Він повідомив, що за ніч Росія випустила по Україні понад 80 ракет і безпілотників, здебільшого по об’єктах критичної цивільної інфраструктури.

Шість із них були балістичними ракетами.

Україна залишається єдиною країною у світі, яка стикається з балістичними ударами. Іншого місця для Patriot наразі немає. Я впевнений, що якби ті, від кого залежить їхня передача Україні, провели хоча б одну ніч у Харкові, усі необхідні рішення були б прийняті швидко. І я був би готовий їхати разом з ними.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України

Скільки Patriot треба Україні

В інтерв’ю The Washington Post Кулеба раніше говорив, що Україна сподівається отримати щонайменше 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

Команда Кулеби знайшла 100 доступних Patriot — певні сусідні країни мають більше одної батареї на захисті аеропорту чи порту. Кулеба також висловив розчарування у відсутності реакції на прохання України.

Я відчуваю, що б’юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається.

А президент Володимир Зеленський зазначав, що для повного захисту Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Зеленський підкреслив, що Україні підійдуть й аналоги Patriot: "Є кілька у світі, вони працюють також дуже непогано".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина починає терміново шукати ППО Patriot для України
ППО Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив кількість систем ППО Patriot для закриття неба над Україною — відео
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія приєдналась до пошуку додаткових ППО Patriot для України
ЗРК Patriot

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?