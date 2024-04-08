Британія приєдналась до пошуку додаткових ППО Patriot для України
Категорія
Політика
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Британія приєдналась до пошуку додаткових ППО Patriot для України

ЗРК Patriot
Джерело:  online.ua

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби за результатами розмови із очільником британської дипломатії Девідом Кемероном, Лондон долучається до пошуків додаткових систем ППО, насамперед Patriot, для України. 

Що відомо про наміри Британії шукати додаткові ППО для України

Ми узгодили наступні кроки щодо пошуку та доставки в Україну додаткових систем ППО, насамперед Patriot. Я ціную активний підхід Девіда, спрямований на досягнення цілі, — підкреслив Кулеба.

Журналісти видання Defense Express зазначають, що достатня кількість ППО Patriot є в Саудівської Аравії, яка могла б передати ці системи України.

Однак Німеччина, яка очолює "коаліцію ППО" для України у форматі допомоги “Рамштайн”, з 2018 року блокує продаж Ер-Ріяду винищувачів Eurofighter Typhoon.

У цьому ключі саме дипломатичні канали Лондона та його позиції на ринку озброєння можуть цілком мати значно більшу ефективність. Якщо продовжувати виключно гіпотетичний приклад із Саудівською Аравією, то саме Велика Британія активно постачає до цієї країни озброєння — за останні 10 років на понад 10 млрд фунтів, — підкреслюють автори матеріалу.

Ба більше, Велика Британія є виробником засобів ППО, які вже використовують українські військові.

Йдеться, зокрема, про ЗРК під AIM-132 ASRAAM. Крім того, Лондон виготовляє зенітні системи з ракетами CAMM відомі, як Sky Sabre.

Які аналогічні системи ППО Україна могла б отримати замість Patriot

Аналітики порталу Defence Express знайшли більш дешеві та при цьому не менш ефективні аналоги системам ППО Patriot для захисту неба в Україні від атак злочинної армії РФ.

Зокрема, мова йде про ППО SAMP/T, які Україна вже отримувала від європейських партнерів, а також про ізраїльську систему ППО "Праща Давида", яка за ключовими характеристиками, а також за вартістю знайчно краща за Patriot.

Водночас кількість "Пращ Давида" у самому Ізраїлі невідома, як і технологічні цикли його виробництва. Але сам факт того, що це ізраїльський ЗРК робить його передачу чи закупівлю ще більш складнішою справою ніж пошук додаткових Patriot. Бо наразі Ізраїль не лише не передає чи не продає Україні летальне озброєння, ще досі діє мовчазне блокування реекспорту, — підкреслюється у матеріалі видання

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