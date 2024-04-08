По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по результатам разговора с главой британской дипломатии Дэвидом Кэмероном, Лондон приобщается к поискам дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot, для Украины.
Что известно о намерениях Британии искать дополнительные ПВО для Украины
Журналисты издания Defense Express отмечают , что достаточное количество ПВО Patriot есть в Саудовской Аравии, которая могла бы передать эти системы Украины.
Однако Германия, возглавляющая "коалицию ПВО" для Украины в формате помощи Рамштайн, с 2018 года блокирует продажи Эр-Рияда истребителей Eurofighter Typhoon.
Более того, Великобритания является производителем средств ПВО, которые уже используют украинские военные.
Речь идет, в частности, о ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Кроме того, Лондон производит зенитные системы с ракетами CAMM известные, как Sky Sabre.
Какие аналогичные системы ПВО Украина могла бы получить вместо Patriot
Аналитики портала Defence Express обнаружили более дешевые и при этом не менее эффективные аналоги системам ПВО Patriot для защиты неба в Украине от атак преступной армии РФ.
В частности, речь идет о ПВО SAMP/T, которые Украина уже получала от европейских партнеров, а также об израильской системе ПВО "Праща Давида", которая по ключевым характеристикам, а также по стоимости значительно лучше Patriot.
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