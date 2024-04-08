Великобритания присоединилась к поиску дополнительных ПВО Patriot для Украины
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Политика
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Великобритания присоединилась к поиску дополнительных ПВО Patriot для Украины

ЗРК Patriot
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Источник:  online.ua

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по результатам разговора с главой британской дипломатии Дэвидом Кэмероном, Лондон приобщается к поискам дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot, для Украины.

Что известно о намерениях Британии искать дополнительные ПВО для Украины

Мы согласовали следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot. Я ценю активный подход Дэвида, направленный на достижение цели, подчеркнул Кулеба.

Журналисты издания Defense Express отмечают , что достаточное количество ПВО Patriot есть в Саудовской Аравии, которая могла бы передать эти системы Украины.

Однако Германия, возглавляющая "коалицию ПВО" для Украины в формате помощи Рамштайн, с 2018 года блокирует продажи Эр-Рияда истребителей Eurofighter Typhoon.

В этом ключе именно дипломатические каналы Лондона и его позиции на рынке вооружения могут иметь значительно большую эффективность. Если продолжать исключительно гипотетический пример с Саудовской Аравией, то именно Великобритания активно поставляет в эту страну вооружение — за последние 10 лет более чем на 10 млрд фунтов, — подчеркивают авторы материала.

Более того, Великобритания является производителем средств ПВО, которые уже используют украинские военные.

Речь идет, в частности, о ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Кроме того, Лондон производит зенитные системы с ракетами CAMM известные, как Sky Sabre.

Какие аналогичные системы ПВО Украина могла бы получить вместо Patriot

Аналитики портала Defence Express обнаружили более дешевые и при этом не менее эффективные аналоги системам ПВО Patriot для защиты неба в Украине от атак преступной армии РФ.

В частности, речь идет о ПВО SAMP/T, которые Украина уже получала от европейских партнеров, а также об израильской системе ПВО "Праща Давида", которая по ключевым характеристикам, а также по стоимости значительно лучше Patriot.

В то же время, количество "Пращ Давида" в самом Израиле неизвестно, как и технологические циклы его производства. Но сам факт того, что этот израильский ЗРК делает его передачу или закупку еще более сложным делом, чем поиск дополнительных Patriot. Потому что Израиль не только не передает или не продает Украине летальное вооружение, до сих пор действует молчаливое блокирование реэкспорта, — подчеркивается в материале издания

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