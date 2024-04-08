По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по результатам разговора с главой британской дипломатии Дэвидом Кэмероном, Лондон приобщается к поискам дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot, для Украины.

Что известно о намерениях Британии искать дополнительные ПВО для Украины

Мы согласовали следующие шаги по поиску и доставке в Украину дополнительных систем ПВО, прежде всего Patriot. Я ценю активный подход Дэвида, направленный на достижение цели, подчеркнул Кулеба. Поделиться

I spoke with @David_Cameron. Following up on our discussions at NATO HQ last week, we coordinated next steps to find and deliver additional air defense systems, first and foremost “Patriots”, to Ukraine. I appreciate David's proactive approach aimed at getting things done. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2024

Журналисты издания Defense Express отмечают , что достаточное количество ПВО Patriot есть в Саудовской Аравии, которая могла бы передать эти системы Украины.

Однако Германия, возглавляющая "коалицию ПВО" для Украины в формате помощи Рамштайн, с 2018 года блокирует продажи Эр-Рияда истребителей Eurofighter Typhoon.

В этом ключе именно дипломатические каналы Лондона и его позиции на рынке вооружения могут иметь значительно большую эффективность. Если продолжать исключительно гипотетический пример с Саудовской Аравией, то именно Великобритания активно поставляет в эту страну вооружение — за последние 10 лет более чем на 10 млрд фунтов, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

Более того, Великобритания является производителем средств ПВО, которые уже используют украинские военные.

Речь идет, в частности, о ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Кроме того, Лондон производит зенитные системы с ракетами CAMM известные, как Sky Sabre.

Какие аналогичные системы ПВО Украина могла бы получить вместо Patriot

Аналитики портала Defence Express обнаружили более дешевые и при этом не менее эффективные аналоги системам ПВО Patriot для защиты неба в Украине от атак преступной армии РФ.

В частности, речь идет о ПВО SAMP/T, которые Украина уже получала от европейских партнеров, а также об израильской системе ПВО "Праща Давида", которая по ключевым характеристикам, а также по стоимости значительно лучше Patriot.