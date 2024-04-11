Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot
Категория
Политика
Дата публикации

Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

Европарламент
Читати українською

В Европарламенте депутаты не будут принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран ЕС предоставить Украине необходимые системы Patriot.

Европарламент требует передать Украине новые Patriot

Евродепутат и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot для Украины.

Парламент отказывается расписывать бюджет Рады, пока Европейский Совет не решил поддержать Украину дополнительными противоракетными системами Patriot! — написал он.

Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии Жозеппа Борреля, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда в Украине нуждаются семь.

Предложение евродепутата было встречено аплодисментами.

Решения называют беспрецедентным событием. За него проголосовало 515 евродепутатов, против — 62.

Сколько Patriot нужно Украине

Ранее в интервью The Washington Post глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина надеется получить по меньшей мере 7 батарей Patriot "быстрее" партнеров и союзников.

Он рассказал, что его команда нашла 100 доступных Patriot — некоторые соседние страны имеют более одной батареи для защиты аэродрома или порта. Кулеба также выразил разочарование в отсутствии реакции по просьбе Украины.

Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику. Но так как такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Президент Владимир Зеленский отмечал, что для полной защиты Украины лучше иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.

Он подчеркнул, что Украине подойдут и аналоги Patriot: "Есть несколько в мире, они работают тоже очень неплохо".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил количество систем ПВО Patriot для закрытия неба над Украиной
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания присоединилась к поиску дополнительных ПВО Patriot для Украины
ЗРК Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сейчас нет лучшего места для систем Patriot, чем Украина — Кулеба
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?