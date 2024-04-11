Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

В Европарламенте депутаты не будут принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран ЕС предоставить Украине необходимые системы Patriot.

Европарламент требует передать Украине новые Patriot

Евродепутат и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot для Украины.

Парламент отказывается расписывать бюджет Рады, пока Европейский Совет не решил поддержать Украину дополнительными противоракетными системами Patriot! — написал он. Поделиться

Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии Жозеппа Борреля, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда в Украине нуждаются семь.

Предложение евродепутата было встречено аплодисментами.

Решения называют беспрецедентным событием. За него проголосовало 515 евродепутатов, против — 62.

BREAKING — Parliament refuses discharge of the Council budget until European Council decided to support Ukraine with additional Patriot anti-missile systems ! pic.twitter.com/zDvA4xyUct — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 11, 2024

Сколько Patriot нужно Украине

Ранее в интервью The Washington Post глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина надеется получить по меньшей мере 7 батарей Patriot "быстрее" партнеров и союзников.

Он рассказал, что его команда нашла 100 доступных Patriot — некоторые соседние страны имеют более одной батареи для защиты аэродрома или порта. Кулеба также выразил разочарование в отсутствии реакции по просьбе Украины.

Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику. Но так как такая дипломатия не работает, мне хочется удариться о стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Президент Владимир Зеленский отмечал, что для полной защиты Украины лучше иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.

Он подчеркнул, что Украине подойдут и аналоги Patriot: "Есть несколько в мире, они работают тоже очень неплохо".