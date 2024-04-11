Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

В Европарламенте депутаты не будут принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за неспособности стран ЕС предоставить Украине необходимые системы Patriot.
Европарламент требует передать Украине новые Patriot
Евродепутат и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot для Украины.
Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии Жозеппа Борреля, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда в Украине нуждаются семь.
Предложение евродепутата было встречено аплодисментами.
Решения называют беспрецедентным событием. За него проголосовало 515 евродепутатов, против — 62.
Сколько Patriot нужно Украине
Ранее в интервью The Washington Post глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина надеется получить по меньшей мере 7 батарей Patriot "быстрее" партнеров и союзников.
Он рассказал, что его команда нашла 100 доступных Patriot — некоторые соседние страны имеют более одной батареи для защиты аэродрома или порта. Кулеба также выразил разочарование в отсутствии реакции по просьбе Украины.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что для полной защиты Украины лучше иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой.
Он подчеркнул, что Украине подойдут и аналоги Patriot: "Есть несколько в мире, они работают тоже очень неплохо".
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