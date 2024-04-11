Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot
Категорія
Політика
Дата публікації

Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot

Європарламент

У Європарламенті депутати не будуть ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через нездатність країн ЄС надати Україні необхідні системами Patriot.

Європарламент вимагає передати Україні нові Patriot

Євродепутат та колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot для України.

Парламент відмовляється розписувати бюджет Ради, поки Європейська Рада не вирішила підтримати Україну додатковими протиракетними системами Patriot! — написав він.

Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії Жозеппа Борреля, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.

Пропозицію євродепутата зустріли оплесками.

Рішення називають безпрецедентною подією. За нього проголосувало 515 євродепутатів, проти — 62.

Скільки Patriot потрібно Україні

Раніше в інтерв’ю The Washington Post очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україна сподівається отримати щонайменше 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

Він розповів, що його команда знайшла 100 доступних Patriot — деякі сусідні країни мають більше одної батареї на захисті аеродрому чи порту. Кулеба також висловив розчарування у відсутності реакції на прохання України.

Я відчуваю, що б’юся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України

Президент Володимир Зеленський зазначав, що для повного захисту Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Він підкреслив, що Україні підійдуть й аналоги Patriot: "Є кілька у світі, вони працюють також дуже непогано".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив кількість систем ППО Patriot для закриття неба над Україною — відео
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія приєдналась до пошуку додаткових ППО Patriot для України
ЗРК Patriot
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зараз немає кращого місця для систем Patriot, ніж Україна — Кулеба
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?