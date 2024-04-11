Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові Patriot

У Європарламенті депутати не будуть ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через нездатність країн ЄС надати Україні необхідні системами Patriot.
Європарламент вимагає передати Україні нові Patriot
Євродепутат та колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot для України.
Верхофстадт нагадав слова глави європейської дипломатії Жозеппа Борреля, що європейські країни мають сотню систем Patriot, коли Україна потребує сім.
Пропозицію євродепутата зустріли оплесками.
Рішення називають безпрецедентною подією. За нього проголосувало 515 євродепутатів, проти — 62.
Скільки Patriot потрібно Україні
Раніше в інтерв’ю The Washington Post очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україна сподівається отримати щонайменше 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.
Він розповів, що його команда знайшла 100 доступних Patriot — деякі сусідні країни мають більше одної батареї на захисті аеродрому чи порту. Кулеба також висловив розчарування у відсутності реакції на прохання України.
Президент Володимир Зеленський зазначав, що для повного захисту Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.
Він підкреслив, що Україні підійдуть й аналоги Patriot: "Є кілька у світі, вони працюють також дуже непогано".
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