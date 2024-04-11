За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, Україні необхідно близько 25 систем ЗРК Patriot для ефективного відбиття повітряних атак злочинної армії РФ.
Україна потребує Patriot чи є якісь аналоги?
Речник Повітряних сил додав, що Україні не вистачає й інших видів ППО.
За його словами, українським військовим потрібні переносні комплекси ППО для мобільних груп.
Україні треба будувати ешелоновану систему протиповітряного захисту
Євлаш пояснив, що ешелонована система ППО має включати в себе системи ППО великого, середнього та малого радіуса дії.
Серед комплексів малого радіуса дії, які є переважно ППО Сухопутних військ:
Crotale, Avenger, Gepard;
установки Skynex
Комплексами зі середнім радіусом дії мають бути системи IRIS-T, NASAMS та інші системи, які допоможуть захистити міста від повітряних атак злочинної армії РФ.
Серед комплексів дального радіусу дії Євлаш назвав SAMP/T та Patriot.
Він підкреслив, що ЗРК Patriot наразі є найбільш ефективною установкою.
Як питання Patriot зірвало голосування за бюджет Ради ЄС
Європарламент відмовився розглядати питання бюджету Ради ЄС, поки не буде вирішено питання з передачею Україні додаткових систем Patriot.
Мова йде про 7 систем ЗРК Patriot.
Зокрема, депутат запропонував змінити порядок денний сьогоднішнього засідання, бо йому набридло спостерігати за тим, що відбувається в Україні.
Він нагадав слова віце-президента Європейської комісії, високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, який повідомив, що в Європі знаходиться 100 систем Patriot.
Водночас Україна просить надати їй 7 додаткових систем для захисту міст.
У цьому зв'язку, Вергофстадт запропонував включити розгляд бюджетних питань лише після того, як Європейська Рада погодить передачу Україні семи Patriot.
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