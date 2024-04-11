Скільки Patriot необхідно Україні для надійного захисту від атак РФ — відповідь речника Повітряних сил
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки Patriot необхідно Україні для надійного захисту від атак РФ — відповідь речника Повітряних сил

ЗРК Patriot
Джерело:  online.ua

За словами речника командування Повітряних сил Іллі Євлаша, Україні необхідно близько 25 систем ЗРК Patriot для ефективного відбиття повітряних атак злочинної армії РФ. 

Україна потребує Patriot чи є якісь аналоги?

Україні потрібно 25 систем ППО типу Patriot, які могли б убезпечити наші міста від атак ворога, — підкреслив Євлаш.

Речник Повітряних сил додав, що Україні не вистачає й інших видів ППО.

За його словами, українським військовим потрібні переносні комплекси ППО для мобільних груп.

Україні треба будувати ешелоновану систему протиповітряного захисту

Євлаш пояснив, що ешелонована система ППО має включати в себе системи ППО великого, середнього та малого радіуса дії.

Серед комплексів малого радіуса дії, які є переважно ППО Сухопутних військ:

  • Crotale, Avenger, Gepard;

  • установки Skynex

Комплексами зі середнім радіусом дії мають бути системи IRIS-T, NASAMS та інші системи, які допоможуть захистити міста від повітряних атак злочинної армії РФ.

Серед комплексів дального радіусу дії Євлаш назвав SAMP/T та Patriot.

Він підкреслив, що ЗРК Patriot наразі є найбільш ефективною установкою.

Як питання Patriot зірвало голосування за бюджет Ради ЄС

Європарламент відмовився розглядати питання бюджету Ради ЄС, поки не буде вирішено питання з передачею Україні додаткових систем Patriot.

Мова йде про 7 систем ЗРК Patriot.

Парламент відмовився виконувати бюджет Ради ЄС, поки Європейська Рада не вирішить підтримати Україну додатковими протиракетними системами Patriot, — зазначив колишній прем'єр-міністр Бельгії, депутат Європарламенту Гі Вергофстадт.

Зокрема, депутат запропонував змінити порядок денний сьогоднішнього засідання, бо йому набридло спостерігати за тим, що відбувається в Україні.

Як ви усі бачили, в останні 20 днів відбувались численні атаки з боку росіян на звичайні міста України, лікарні, енергетичні станції, багатоквартирні будинки. Але, я вважаю скандальним, що Європа відкриває двері для України, а Європейська Рада навіть нездатна терміново увалити рішення про відправлення кількох протиракетних систем в Україну, — підкреслив Вергофстадт.

Він нагадав слова віце-президента Європейської комісії, високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля, який повідомив, що в Європі знаходиться 100 систем Patriot.

Водночас Україна просить надати їй 7 додаткових систем для захисту міст.

У цьому зв'язку, Вергофстадт запропонував включити розгляд бюджетних питань лише після того, як Європейська Рада погодить передачу Україні семи Patriot.

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