Німеччина передасть Україні ще одну установку ППО Patriot для захисту повітряного простору від атак злочинної армії РФ.

Що відомо про передачу Німеччиною установки ППО Patriot Україні

У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону, — підкреслили в Міноборони Німеччини. Поширити

Зазначається, що це вже третя пускова установка ЗРК Patriot, яку Україна отримує від Німеччини.

Всі наші союзницькі зобов'язання можуть бути виконані з системами, які є в розпорядженні Німеччини. Водночас, усі необхідні заходи для прискореної заміни і нових закупівель будуть розпочаті негайно, — підкреслили в німецькому оборонному відомстві. Поширити

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що у питанні військової підтримки України Берлін готовий рухатись настільки далеко, наскільки це буде виправдано з точки зору власної нацбезпеки.

Німеччина закликає протистояти терору армії РФ в Україні

За його словами, російський терор проти українських міст та інфраструктури країни "завдає незмірних страждань".

Російський терор також ставить під загрозу енергопостачання населення і руйнує промислові об'єкти, які є важливими для оперативної готовності українських збройних сил, — підкреслив Пісторіус. Поширити

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом та подякував йому за Patriot.

Важлива результативна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час, — підкреслив глава держави. Поширити

Він закликав інших партнерів України брати приклад з Німеччини.