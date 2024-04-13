Німеччина передасть Україні ще одну установку ППО Patriot для захисту повітряного простору від атак злочинної армії РФ.
Що відомо про передачу Німеччиною установки ППО Patriot Україні
Зазначається, що це вже третя пускова установка ЗРК Patriot, яку Україна отримує від Німеччини.
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що у питанні військової підтримки України Берлін готовий рухатись настільки далеко, наскільки це буде виправдано з точки зору власної нацбезпеки.
Німеччина закликає протистояти терору армії РФ в Україні
За його словами, російський терор проти українських міст та інфраструктури країни "завдає незмірних страждань".
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом та подякував йому за Patriot.
Він закликав інших партнерів України брати приклад з Німеччини.
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