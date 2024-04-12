Яка зброя може протидіяти новим ракетам РФ Х-69 — відповідь ПС

Російські окупанти атакували Трипільську ТЕС на Київщині 11 квітня попередньо новими ракетами Х-69. Сили оборони України вивчають методи для протидії їм.
Що може збивати нові російські ракети Х-69
Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, найімовірніше, що нові ракети РФ Х-69 можна збивати із систем Patriot.
За його словами, деталі до ракет Х-69 росіяни виготовили минулого року. Імовірно, російські війська вже використовували Х-69 для атак по Україні. Однак це вважається новою ціллю для українських військових.
Речник Повітряних сил припустив, що ракети Х-69 вдасться збивати за допомогою систем ППО Patriot, оскільки вони справлялися і зі складнішими типами ракет, як-от “Кинджал” і “Циркон”.
Профільне видання Defense Express описує Х-69 як дозвукову крилату ракету для літаків тактичної авіації, зокрема для російських Су-34 та Су-35. Джерела видання повідомили, що при ударі по Трипільській ТЕС дальність пуску ракети сягнула 400 кілометрів, що перевищило відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів. Ще одна з особливостей ракети — можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів.
Що відомо про нову масовану атаку РФ по Україні 11 квітня
Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.
На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.
По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.
У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації. Підприємство є найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.
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