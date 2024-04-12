Яка зброя може протидіяти новим ракетам РФ Х-69 — відповідь ПС

Російські окупанти атакували Трипільську ТЕС на Київщині 11 квітня попередньо новими ракетами Х-69. Сили оборони України вивчають методи для протидії їм.

Що може збивати нові російські ракети Х-69

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, найімовірніше, що нові ракети РФ Х-69 можна збивати із систем Patriot.

За його словами, деталі до ракет Х-69 росіяни виготовили минулого року. Імовірно, російські війська вже використовували Х-69 для атак по Україні. Однак це вважається новою ціллю для українських військових.

Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Але все залежить від успішності їх продукування, наскільки швидко росіяни зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чипами, мікросхемами тощо. Ілля Євлаш Речник Повітряних сил ЗСУ

Речник Повітряних сил припустив, що ракети Х-69 вдасться збивати за допомогою систем ППО Patriot, оскільки вони справлялися і зі складнішими типами ракет, як-от “Кинджал” і “Циркон”.

Профільне видання Defense Express описує Х-69 як дозвукову крилату ракету для літаків тактичної авіації, зокрема для російських Су-34 та Су-35. Джерела видання повідомили, що при ударі по Трипільській ТЕС дальність пуску ракети сягнула 400 кілометрів, що перевищило відомі оцінки дальності Х-69 у 300 кілометрів. Ще одна з особливостей ракети — можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів.

Що відомо про нову масовану атаку РФ по Україні 11 квітня

Окрім цього війська РФ вночі атакували Україну 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет і 39 безпілотників.

Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

На Київщині армія РФ атакувала дронами-камікадзе та ракетами Трипільську ТЕС.

На Львівщині — обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію — у Червоноградському.

По Харкову та області росіяни завдали щонайменше 10 ударів. Понад 200 тисяч абонентів регіону наразі без електропостачання.

У Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.