Якими ракетами РФ зруйнувала Трипільську ТЕС — відповідь аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Якими ракетами РФ зруйнувала Трипільську ТЕС — відповідь аналітиків

Х-69
Джерело:  Defense Express

Х-69 — дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог може використовувати з Су-34 та Су-35.

РФ вдарила по Трипільській ТЕС ракетами Х-69

Під час удару по Трипільській ТЕС ворог застосував свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили йому повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини. Про це говорять знайдені уламки цієї ракети, про що Defense Express дізнався з власних джерел.

При цьому, за отриманою додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.

Це не перше використання Х-69 для удару по Україні, як мінімум, перша згадка про їх використання вперше з'явилась у лютому 2024 року, хоча поодинокі випадки були ще у 2023 році. Згодом ця неофіційна інформація знайшла підтвердження завдяки публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69.

Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння.

Наявні на цей час її характеристики говорили про дальність до 290 км, але на практиці вона виявилась більшою. Вага бойової частини декларувалась у межах 310 кг. Система наведення ракети, за деклараціями — DSMAC, аналогічно, як і Х-101, супутникова навігація з завадозахищеними антенами "Комета-М", а також інерціальна. А головною особливістю зазначається можливість наднизького польоту на висоті у 20 метрів, що нижче за можливості Х-101.

Попри те, що ця ракета дозвукова та має меншу бойову частину ніж "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинжал", використання РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можливо вважати гіршою ситуацією:

  • Її результативний удар, на жаль, говорить про можливості її проникнення повз очевидно виснажену українську протиповітряну оборону.

  • Запуск цієї ракети з літаків тактичної авіації нівелює характерну ознаку масштабних ракетних атак, коли фіксується зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та МиГ-31К.

  • Також її використання, саме за рахунок запуску з Су-34 чи Су-35 може носити більш масовий характер у силу більшої кількості носіїв. Але після того, як у РФ налагодять її повномасштабне серійне виробництво, бо наразі мова не йде про її запаси. На вже детально дослідженій у лютому ракеті номера відповідали виробництву у кінці 2023 року.

Водночас дальність застосування цієї ракети у 400 км є достатнім для ураження значної кількості об'єктів на території України з літаків тактичної авіації, які цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 50-70 км.

Карта
defence-ua.com

На мапі показані виключно гіпотетичні пускові райони, без урахування можливості ворогом використати повітряний простір Білорусі. У випадку, якщо РФ повторить таку практику часів 2022 року із повітряного простору свого сателіта, то до зони ураження можливо додати всю територію України окрім Закарпатської області.

З якою метою Росія руйнує енергосистему України

Журналісти зазначають, що удари окупаційної армії РФ по стратегічних енергооб’єктах в Україні змушують Київ робити важкий вибір та визначати пріоритетні об’єкти для захисту.

Серія ударів злочинної армії РФ протягом ночі 11 березня була спрямована на українські ТЕЦ, зокрема, у Київській та Харківській області та по тим енергооб’єктам, які отримали пошкодження минулого разу.

Нам потрібна протиповітряна оборона та інша оборонна підтримка, а не ігнорування і тривалі дискусії, — цитують журналісти видання президента Володимира Зеленського.

Зеленський нещодавно попередив, що в Україні скоро можуть закінчитись ракети до систем ППО.

Наразі Україні для ефективного захисту необхідно 25 ЗРК Patriot.

У матеріалі видання зазначається, що нещодавні атаки армії РФ по ДніпроГЕС і кілька великих ТЕС в Україні продемонстрували вразливість української енергосистеми.

На думку журналістів видання, наразі окупаційна армія РФ намагається закласти фундамент для проведення подальших наступів в Україні.

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