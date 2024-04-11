Какими ракетами РФ разрушила Трипольскую ТЭС — ответ аналитиков

Х-69 — дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации, которую враг может использовать с Су-34 и Су-35.

РФ ударила по Трипольской ТЭС ракетами Х-69

При ударе по Трипольской ТЭС враг применил свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили ему полностью уничтожить мощную электростанцию Киевщины. Об этом говорят найденные обломки этой ракеты, о чем Defense Express узнал из собственных источников.

При этом, по полученной дополнительной информации, дальность запуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2.

Это не первое использование Х-69 для удара по Украине, как минимум первое упоминание об их использовании впервые появилось в феврале 2024 года, хотя редкие случаи были еще в 2023 году. Впоследствии эта неофициальная информация подтвердилась благодаря публикации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) об исследовании обломков Х-69.

Х-69 представляет собой российскую дозвуковую крылатую ракету для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения.

Имеющиеся в настоящее время ее характеристики говорили о дальности до 290 км, но на практике она оказалась больше. Вес боевой части декларировался в пределах 310 кг. Система наведения ракеты, по декларациям — DSMAC, аналогично, как и Х-101, спутниковая навигация с помехозащищенными антеннами "Комета-М", а также инерциальная. А главной особенностью отмечается возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров, что ниже возможностей Х-101.

Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использование РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, можно считать худшей ситуацией:

Ее результативный удар, к сожалению, говорит о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской противовоздушной обороны.

Запуск этой ракеты с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

Также ее использование именно за счет запуска с Су-34 или Су-35 может носить более массовый характер в силу большего количества носителей. Но после того, как в РФ наладят ее полномасштабное серийное производство, потому что речь не идет о ее запасах. На подробно исследованной в феврале ракете номера отвечали производству в конце 2023 года.

В то же время дальность применения этой ракеты в 400 км достаточно для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 км.

defence-ua.com

На карте показаны исключительно гипотетические пусковые районы, не считая возможности врагом использовать воздушное пространство Беларуси. В случае, если РФ повторит такую практику времен 2022 из воздушного пространства своего сателлита, то к зоне поражения можно добавить всю территорию Украины кроме Закарпатской области.

С какой целью Россия разрушает энергосистему Украины

Журналисты отмечают, что удары оккупационной армии РФ по стратегическим энергообъектам в Украине вынуждают Киев делать тяжелый выбор и определять приоритетные объекты для защиты.

Серия ударов преступной армии РФ в течение ночи 11 марта была направлена на украинские ТЭЦ, в частности, в Киевской и Харьковской области и по тем энергообъектам, которые получили повреждения в прошлый раз.

Нам нужна противовоздушная оборона и другая оборонная поддержка, а не игнорирование и длительные дискуссии, — цитируют журналисты издания президента Владимира Зеленского.

Зеленский недавно предупредил, что в Украине скоро могут закончиться ракеты к системам ПВО.

В настоящее время Украине для эффективной защиты необходимо 25 ЗРК Patriot.

В материале издания отмечается, что недавние атаки армии РФ по ДнепроГЭС и несколько крупных ТЭС в Украине продемонстрировали уязвимость украинской энергосистемы.