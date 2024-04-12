У "Центренерго" оцінили ймовірність відновлення Трипільської ТЕС після атаки РФ

Зруйнована Трипільська ТЕС підлягає відновленню. Проте через постійну загрозу ракетних і дронових атак РФ та за відсутності достатнього захисту системами ППО — це марна справа.

Чи підлягає відновленню Трипільська ТЕС

Як розповів голова наглядової ради енергокомпанії “Центренерго” Андрій Гота, частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції 11 квітня, вдалося збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі й знищили ТЕС.

Тому за його словами для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити протиповітряну оборону.

Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані й на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення, — розповів Андрій Гота. Поширити

Він додав, що міжнародні партнери пообіцяли надати допомогу у відновленні, зокрема дати обладнання для станції. Проте головне питання — ППО.

За прогнозом Готи, з огляду на погоду, споживачі зараз не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа.

Що відомо про атаку Росією Трипільської ТЕС

Війська РФ вночі завдали удару по Україні 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинджал») й 40 ударними дронами. Сили ППО знищили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) і 39 безпілотників.

Атака була спрямована проти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Ракетна атака РФ 11 квітня повністю зруйнувала Трипільську ТЕС в Київській області.

Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Вона є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації.

Як згодом зʼясувалося, під час удару по Трипільській ТЕС ворог застосував свої нові крилаті ракети Х-69, які дозволили йому повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

При цьому, за отриманою додатковою інформацією, дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.