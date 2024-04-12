В "Центрэнерго" оценили вероятность возобновления Трипольской ТЭС после атаки РФ

Разрушенная Трипольская ТЭС подлежит восстановлению. Однако из-за постоянной угрозы ракетных и дроновых атак РФ и отсутствия достаточной защиты системами ПВО — это бесполезное дело.
Подлежит ли восстановлению Трипольская ТЭС
Как рассказал председатель наблюдательного совета энергокомпании "Центрэнерго" Андрей Гота, часть баллистических сверхзвуковых ракет, лететь в направлении станции 11 апреля, удалось сбить, но из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО, часть российских ракет все же достигли цели и уничтожили ТЭС.
Поэтому, по его словам, для устойчивости украинской энергетики прежде всего важно обеспечить противовоздушную оборону.
Он добавил, что международные партнеры пообещали оказать помощь в восстановлении, в частности, предоставить оборудование для станции. Однако главный вопрос — ПВО.
По прогнозу Готы, учитывая погоду, потребители сейчас не ощутят значительных перебоев со светом, однако отключения могут начаться ближе к лету.
Что известно об атаке Россией Трипольской ТЭС
Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.
Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.
Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Как впоследствии выяснилось, при ударе по Трипольской ТЭС враг применил свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили ему полностью уничтожить мощную электростанцию Киевщины.
При этом, по полученной дополнительной информации, дальность запуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2.
Х-69 представляет собой российскую дозвуковую крылатую ракету для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения.
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