В "Центрэнерго" оценили вероятность возобновления Трипольской ТЭС после атаки РФ

Разрушенная Трипольская ТЭС подлежит восстановлению. Однако из-за постоянной угрозы ракетных и дроновых атак РФ и отсутствия достаточной защиты системами ПВО — это бесполезное дело.

Подлежит ли восстановлению Трипольская ТЭС

Как рассказал председатель наблюдательного совета энергокомпании "Центрэнерго" Андрей Гота, часть баллистических сверхзвуковых ракет, лететь в направлении станции 11 апреля, удалось сбить, но из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО, часть российских ракет все же достигли цели и уничтожили ТЭС.

Поэтому, по его словам, для устойчивости украинской энергетики прежде всего важно обеспечить противовоздушную оборону.

Что угодно подлежит восстановлению, прошлым летом была похожая картина, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть, восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления, — рассказал Андрей Гота. Поделиться

Он добавил, что международные партнеры пообещали оказать помощь в восстановлении, в частности, предоставить оборудование для станции. Однако главный вопрос — ПВО.

По прогнозу Готы, учитывая погоду, потребители сейчас не ощутят значительных перебоев со светом, однако отключения могут начаться ближе к лету.

Что известно об атаке Россией Трипольской ТЭС

Войска РФ ночью нанесли удар по Украине 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет (Х-101/Х-555, Х-59) и 39 беспилотников.

Атака направлена против энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

Ракетная атака РФ 11 апреля полностью разрушила Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Трипольская ТЭС — самая мощная электростанция на Киевщине. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Как впоследствии выяснилось, при ударе по Трипольской ТЭС враг применил свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили ему полностью уничтожить мощную электростанцию Киевщины.

При этом, по полученной дополнительной информации, дальность запуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2.