Какое оружие может противодействовать новым ракетам РФ Х-69 — ответ ВС

Российские оккупанты атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области 11 апреля предварительно новыми ракетами Х-69. Силы обороны изучают методы для противодействия им.

Что может сбивать новые российские ракеты Х-69

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, вероятнее всего, что новые ракеты РФ Х-69 можно сбивать с систем Patriot.

По его словам, детали к ракетам Х-69 россияне изготовили в прошлом году. Вероятно, русские войска уже использовали Х-69 для атак по Украине. Однако это считается новой целью для украинских военных.

Россия постоянно продолжает пытаться производить новые ракеты. Но все зависит от успешности их производства, насколько быстро россияне смогут снабжать себя разными полупроводниками, чипами, микросхемами и т.д. Илья Евлаш Спикер Воздушных сил ВСУ

Спикер Воздушных сил предположил, что ракеты Х-69 удастся сбивать с помощью систем ПВО Patriot, поскольку они справлялись и со более сложными типами ракет, как "Кинжал" и "Циркон".

Профильное издание Defense Express описывает Х-69 как дозвуковую крылатую ракету для самолетов тактической авиации, в частности, для российских Су-34 и Су-35. Источники издания сообщили, что при ударе по Трипольской ТЭС дальность пуска ракеты достигла 400 километров, что превысило известные отметки дальности Х-69 в 300 километров. Еще одна из особенностей ракеты — возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров.

Что известно о новой массированной атаке РФ по Украине 11 апреля

Кроме этого, войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.

Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами Трипольскую ТЭС.

На Львовщине — объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском.

По Харькову и области россияне нанесли не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.

В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.