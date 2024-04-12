Какое оружие может противодействовать новым ракетам РФ Х-69 — ответ ВС

Российские оккупанты атаковали Трипольскую ТЭС в Киевской области 11 апреля предварительно новыми ракетами Х-69. Силы обороны изучают методы для противодействия им.
Что может сбивать новые российские ракеты Х-69
Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, вероятнее всего, что новые ракеты РФ Х-69 можно сбивать с систем Patriot.
По его словам, детали к ракетам Х-69 россияне изготовили в прошлом году. Вероятно, русские войска уже использовали Х-69 для атак по Украине. Однако это считается новой целью для украинских военных.
Спикер Воздушных сил предположил, что ракеты Х-69 удастся сбивать с помощью систем ПВО Patriot, поскольку они справлялись и со более сложными типами ракет, как "Кинжал" и "Циркон".
Профильное издание Defense Express описывает Х-69 как дозвуковую крылатую ракету для самолетов тактической авиации, в частности, для российских Су-34 и Су-35. Источники издания сообщили, что при ударе по Трипольской ТЭС дальность пуска ракеты достигла 400 километров, что превысило известные отметки дальности Х-69 в 300 километров. Еще одна из особенностей ракеты — возможность сверхнизкого полета на высоте в 20 метров.
Что известно о новой массированной атаке РФ по Украине 11 апреля
Кроме этого, войска РФ ночью атаковали Украину 42 ракетами (Х-101/Х-555, С-300, Х-59, Х-47М2 «Кинжал») и 40 ударными дронами. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 39 беспилотников.
Армия РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.
В Киевской области армия РФ атаковала дронами-камикадзе и ракетами Трипольскую ТЭС.
На Львовщине — объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском районе и электроподстанцию — в Червоноградском.
По Харькову и области россияне нанесли не менее 10 ударов. Более 200 тысяч абонентов региона без электроснабжения.
В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры.
В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
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