Президент Владимир Зеленский отметил, что в рамках поиска дополнительных систем ПВО среди западных партнеров Украина ведет переговоры с Германией о получении еще одной системы IRIS-T.
Что известно о возможности получения дополнительной IRIS-T от Германии
Глава государства назвал положительным решение Германии о передаче Украине дополнительной системы Patriot.
Он отметил, что Украина продолжает вести работу с партнерами по дальнейшей помощи.
С кем Украина ведет переговоры по военной поддержке
Зеленский подчеркнул, что речь идет о Литве, Чехии, Румынии, Польше, Венгрии, Швейцарии, Латвии, Нидерландах, Греции, Португалии и Ирландии.
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