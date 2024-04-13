Германия может передать Украине дополнительную ПВО IRIS-T — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Германия может передать Украине дополнительную ПВО IRIS-T — Зеленский

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что в рамках поиска дополнительных систем ПВО среди западных партнеров Украина ведет переговоры с Германией о получении еще одной системы IRIS-T.

Что известно о возможности получения дополнительной IRIS-T от Германии

Глава государства назвал положительным решение Германии о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T — это тоже сильная ПВО — и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина продолжает вести работу с партнерами по дальнейшей помощи.

С кем Украина ведет переговоры по военной поддержке

Зеленский подчеркнул, что речь идет о Литве, Чехии, Румынии, Польше, Венгрии, Швейцарии, Латвии, Нидерландах, Греции, Португалии и Ирландии.

Мы сделаем все результаты и в последующие недели. В каждом разговоре, на каждой встрече ПВО и фронт — это главные темы. Делаем все, чтобы было больше возможностей у наших сил обороны и у оборонно-промышленного комплекса, — заверил глава государства.

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