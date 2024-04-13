Также работаем с Германией над дополнительной системой IRIS-T — это тоже сильная ПВО — и над ракетами для имеющихся у нас систем защиты неба. Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора, подчеркнул Зеленский.