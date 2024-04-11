Президент Владимир Зеленский отметил, что поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин с помощью оккупационной армии РФ пытается уничтожить Украину, нет альтернатив кроме получения Киевом приглашения на членство в НАТО.
Зеленский призывает НАТО предоставить приглашение Украине пока Путин не разрушил все
Во время пресс-конференции украинского лидера совместно с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский отметил, что каждая европейская нация имеет право получить приглашение на членство в ЕС и НАТО.
Он отметил, что аналогичным образом должна развиваться ситуация с членством Украины в НАТО.
Глава государства подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не обращает внимания на действия западных стран в ходе реализации собственных планов в преступной войне против Украины.
Президент отметил, что вполне реально пригласить Украину в НАТО уже в текущем году.
Зеленский также отметил, что для Украины критически важно, чтобы партнеры выполнили все взятые на себя обязательства в этом году.
Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ каждый день атакует Украину ракетами, дронами, производит обстрелы из артиллерии и РСЗО.
Путин хочет уничтожить украинскую энергосистему
Зеленский подчеркнул, что Украина совместно с партнерами должна помешать планам страны-агрессорки по уничтожению энергосистемы.
Глава государства подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов в настоящее время является усиление противовоздушной обороны дополнительными системами ПВО.
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