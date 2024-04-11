Зеленский призвал НАТО предоставить Украине приглашение на членство
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал НАТО предоставить Украине приглашение на членство

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин с помощью оккупационной армии РФ пытается уничтожить Украину, нет альтернатив кроме получения Киевом приглашения на членство в НАТО.

Зеленский призывает НАТО предоставить приглашение Украине пока Путин не разрушил все

Во время пресс-конференции украинского лидера совместно с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский отметил, что каждая европейская нация имеет право получить приглашение на членство в ЕС и НАТО.

Июнь — это время, когда правильно будет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость, подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что аналогичным образом должна развиваться ситуация с членством Украины в НАТО.

Глава государства подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не обращает внимания на действия западных стран в ходе реализации собственных планов в преступной войне против Украины.

Путин хочет уничтожить нас, уничтожить Украину, а затем покорить всех соседей России. Наша безопасность просто не имеет альтернативы. Поэтому нет реальных альтернатив и приглашению Украины в НАТО. Нужно приглашение в Североатлантический союз. Все наши люди и воины заслуживают этого, — отмечает Зеленский.

Президент отметил, что вполне реально пригласить Украину в НАТО уже в текущем году.

Зеленский также отметил, что для Украины критически важно, чтобы партнеры выполнили все взятые на себя обязательства в этом году.

Фронт. Я четко очертил, что планирует делать Путин в этом году. У нас достаточно информации от разведки. Критически важно, чтобы каждый партнер выполнил обещанное поставки оружия и снарядов, а также наших договоренностей о совместном производстве, — подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что оккупационная армия РФ каждый день атакует Украину ракетами, дронами, производит обстрелы из артиллерии и РСЗО.

Каждый день украинские воины на фронте выдерживают жесткое давление российской артиллерии и управляемых авиабомб. Реальность наконец-то должна начать соответствовать словам. Я благодарю всех партнеров, которые действительно реализуют то, о чем мы договорились. Должны сделать все, не теряя время, чтобы наши силы стали больше, — отметил президент.

Путин хочет уничтожить украинскую энергосистему

Зеленский подчеркнул, что Украина совместно с партнерами должна помешать планам страны-агрессорки по уничтожению энергосистемы.

Глава государства подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов в настоящее время является усиление противовоздушной обороны дополнительными системами ПВО.

Я благодарю каждого лидера, который нас слышит и готов помогать, чтобы Украина наконец получила системы ПВО, которые могут нам помочь. Они есть в мире и должны защищать жизнь. Путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику. У него абсолютно гражданские мишени, он хочет сломить жизнь людей. Мы должны сломать его намерения, — отметил Зеленский.

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