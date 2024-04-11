Зеленський закликав НАТО надати Україні запрошення щодо членства
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський закликав НАТО надати Україні запрошення щодо членства

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін за допомогою окупаційної армії РФ намагається знищити Україну, не має альтернатив окрім отримання Києвом запрошення на членство в НАТО. 

Зеленський закликає НАТО надати запрошення Україні поки Путін не зруйнував все

Під час пресконференції українського лідера спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою Зеленський зазначив, що кожна європейська нація має право отримати запрошення на членство в ЄС та НАТО.

Червень — це час, коли правильно буде розпочати переговори про вступ України до ЄС. Європі потрібен цей сигнал її власної сили, щоб у Путіна не було спокуси подумати, що Європа виявляє слабкість, — підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що аналогічним чином має розвиватись ситуація із членством України в НАТО.

Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не звертає уваги на дії західних країн під час реалізації власних планів у злочинній війні проти України.

Путін хоче знищити нас, знищити Україну, а потім підкорити всіх сусідів Росії. Наша безпека просто не має альтернативи. Тому немає реальних альтернатив і запрошенню України до НАТО. Потрібне запрошення до Альянсу. Всі наші люди і воїни заслуговують на це, — наголошує Зеленський.

Президент зазначив, що цілком реально запросити Україну в НАТО вже цього року.

Зеленський також зазначив, що для України наразі критично важливо, щоб партнери виконали всі взяті на себе забов’язання цьогоріч.

Фронт. Я чітко окреслив те, що планує робити Путін цього року. У нас є достатньо інформації від розвідки. Критично важливо, щоб кожен партнер виконав обіцяне щодо постачання зброї та снарядів, а також щодо наших домовленостей про спільне виробництво, — наголосив глава держави.

Він підкреслив, що окупаційна армія РФ кожного дня атакує Україну ракетами, дронами, проводить обстріли з артилерії та РСЗВ.

Кожного дня українські воїни на фронті витримують жорсткий тиск російської артилерії та керованих авіабомб. Реальність нарешті повинна почати відповідати словам. Я дякую всім партнерам, які дійсно реалізовують те, про що ми домовились. Маємо зробити все, не втрачаючи час, щоб наші сили стали більшими, — зазначив президент.

Путін хоче знищити українську енергосистему

Зеленський підкреслив, що Україна спільно з партнерами має завадити планам країни-агресорки зі знищення енергосистеми.

Глава держави підкреслив, що одним з ключових пріоритетів наразі є посилення протиповітряної оборони додатковими системами ППО.

Я дякую кожному лідеру, який нас чує й готовий допомагати, щоб Україна нарешті отримала системи ППО, які можуть нам допомогти. Вони є у світі та мають захищати життя. Путін вже третій рік намагається знищити нашу енергетику. В нього абсолютно цивільні мішені, він хоче зламати життя людей. Ми маємо зламати його наміри, — зазначив Зеленський.

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