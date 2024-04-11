Зеленський закликав НАТО надати Україні запрошення щодо членства

Президент Володимир Зеленський зазначив, що оскільки кремлівський диктатор Володимир Путін за допомогою окупаційної армії РФ намагається знищити Україну, не має альтернатив окрім отримання Києвом запрошення на членство в НАТО.
Зеленський закликає НАТО надати запрошення Україні поки Путін не зруйнував все
Під час пресконференції українського лідера спільно з президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Гітанасом Науседою Зеленський зазначив, що кожна європейська нація має право отримати запрошення на членство в ЄС та НАТО.
Він наголосив, що аналогічним чином має розвиватись ситуація із членством України в НАТО.
Глава держави підкреслив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не звертає уваги на дії західних країн під час реалізації власних планів у злочинній війні проти України.
Президент зазначив, що цілком реально запросити Україну в НАТО вже цього року.
Зеленський також зазначив, що для України наразі критично важливо, щоб партнери виконали всі взяті на себе забов’язання цьогоріч.
Він підкреслив, що окупаційна армія РФ кожного дня атакує Україну ракетами, дронами, проводить обстріли з артилерії та РСЗВ.
Путін хоче знищити українську енергосистему
Зеленський підкреслив, що Україна спільно з партнерами має завадити планам країни-агресорки зі знищення енергосистеми.
Глава держави підкреслив, що одним з ключових пріоритетів наразі є посилення протиповітряної оборони додатковими системами ППО.
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