Бійці СБУ показали знищення російських систем ППО — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці СБУ показали знищення російських систем ППО — відео

СБУ
зсу

Українські воїни за тиждень знищили на фронті партію російських систем ППО.

Що відомо про знищення ворожих систем ППО

Бійці СБУ за тиждень знищили на фронті партію російських систем ППО.

Вони додали на свій рахунок:

▪️ 2 ЗРК «БУК» різних модифікацій та одну станцію виявлення цілей ЗРК «БУК»

▪️ 2 ЗРК «ТОР-М2»

▪️ ЗРК «Стріла-10»

▪️ ЗГРК «Тунгуска»

Що відомо про втрати армії РФ 

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 449 250 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 850 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків − 7 110 (+23) од,

  • бойових броньованих машин − 13 620 (+45) од,

  • артилерійських систем − 11 386 (+30) од,

  • РСЗВ − 1 039 (+0) од,

  • засобів ППО − 753 (+2) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 033 (+37) од,

  • крилатих ракет − 2 065 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 181 (+71) од,

  • спеціальної техніки − 1 868 (+1) од.

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