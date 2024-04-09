Бойцы СБУ показали уничтожение российских систем ПВО — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы СБУ показали уничтожение российских систем ПВО — видео

СБУ
Бойцы СБУ показали уничтожение российских систем ПВО — видео
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Украинские воины через неделю уничтожили на фронте партию российских систем ПВО.

Что известно об уничтожении вражеских систем ПВО

Бойцы СБУ через неделю уничтожили на фронте партию российских систем ПВО.

Они добавили на свой счет:

▪️ 2 ЗРК «БУК» разных модификаций и одна станция обнаружения целей ЗРК «БУК»

▪️ 2 ЗРК «ТОР-М2»

▪️ ЗРК «Стрела-10»

▪️ ЗГРК «Тунгуска»

Что известно о потерях армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 449250 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 7 110 (+23) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 620 (+45) ед,

  • артиллерийских систем − 11 386 (+30) ед,

  • РСЗО − 1 039 (+0) ед,

  • средств ПВО − 753 (+2) ед,

  • самолетов − 347 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9033 (+37) ед,

  • крылатых ракет − 2 065 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 181 (+71) ед,

  • специальной техники — 1 868 (+1) ед.

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