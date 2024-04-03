ДТЭК потеряла большинство генерирующих мощностей из-за ударов РФ
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Экономика
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ДТЭК потеряла большинство генерирующих мощностей из-за ударов РФ

ДТЭК
пожар
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Группа ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания – ред.) потеряла 80% своих генерирующих мощностей после атак России на Украину, которые произошли 22 и 29 марта.

ДТЭК заявляет о серьезных повреждениях после ударов РФ

Вот так выглядит одна из теплоэлектростанций ДТЭК изнутри после масштабных атак врага 22 и 29 марта, — сказано в сообщении под видео.

Как отмечает пресс-служба Группы ДТЭК, 5 из 6 их ТЭС серьезно повреждены.

Ситуация очень тяжелая… — сообщает компания.

Как уже упоминалось ранее, еще 25 марта гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что в результате масштабной атаки России на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

(Россияне — ред.) поразили несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ было поражено, и был поражен гидрогенерирующий объект. Вторая часть — враг очень много попал в сетевые узлы "Укрэнерго", трансформаторы и т.д. Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и снижает наши возможности генерации, — пояснил он.

Что известно о последствиях масштабной непогоды в Киевской области

По состоянию на утро 3 апреля энергетикам ДТЭК удалось:

  • возобновить работу 125 линий

  • вернуть свет 113 тысячам семей в 276 населенных пунктах.

В компании обращают внимание на то, что самые серьезные повреждения в результате непогоды зафиксированы в северной части Киевщины.

Мощные порывы ветра стали причиной массового падения конструкций построек, деревьев и сухих веток на линии электропередач.

3 апреля, согласно прогнозам синоптиков, снова возможны сильные порывы ветра. ДТЭК готовится в усиленном режиме ликвидировать аварии при их возникновении.

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