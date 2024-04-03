ДТЭК потеряла большинство генерирующих мощностей из-за ударов РФ

Группа ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания – ред.) потеряла 80% своих генерирующих мощностей после атак России на Украину, которые произошли 22 и 29 марта.
ДТЭК заявляет о серьезных повреждениях после ударов РФ
Как отмечает пресс-служба Группы ДТЭК, 5 из 6 их ТЭС серьезно повреждены.
Как уже упоминалось ранее, еще 25 марта гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко сообщал, что в результате масштабной атаки России на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.
Что известно о последствиях масштабной непогоды в Киевской области
По состоянию на утро 3 апреля энергетикам ДТЭК удалось:
возобновить работу 125 линий
вернуть свет 113 тысячам семей в 276 населенных пунктах.
В компании обращают внимание на то, что самые серьезные повреждения в результате непогоды зафиксированы в северной части Киевщины.
Мощные порывы ветра стали причиной массового падения конструкций построек, деревьев и сухих веток на линии электропередач.
3 апреля, согласно прогнозам синоптиков, снова возможны сильные порывы ветра. ДТЭК готовится в усиленном режиме ликвидировать аварии при их возникновении.
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