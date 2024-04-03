На Тайване произошло мощное землетрясение — есть жертвы

На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4, затронувшее восточное побережье острова. По разным данным, число погибших колеблется от 1 до 4, а пострадавших — более 50.

Что известно о землетрясении на Тайване

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 07:58 утра по местному времени в 18 км к югу от города Хуалянь и на глубине 34,8 км. За этим последовали несколько сильных толчков, которые почувствовали по всему острову, в том числе в Тайбэе.

Люди оказались в ловушке в разрушенных домах в округе Хуалянь, тысячи домов остались без электричества, а главное шоссе вдоль восточного побережья закрыли для движения транспорта из-за оползней и камнепадов.

A Multistory Commercial and Apartment Building on the Corner of Congquing and Zhongshan Road has Partially Collapsed in the East Taiwanese City of Hualien as a result of this morning’s 7.5 Magnitude Earthquake. pic.twitter.com/zC1nkJPWO0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2024

Местные СМИ сообщают, что трое туристов погибли во время оползней в национальном парке Тароко, расположенном неподалеку от эпицентра землетрясения.

В округе Хуаляни пятиэтажный дом получил значительные повреждения: его первый этаж рухнул, а остальные наклонились под углом 45 градусов. В столице Тайбэи из старых построек и в некоторых новых офисных комплексах посыпалась черепица. Школы эвакуировали учащихся на спортивные площадки, предоставив им защитные шлемы.

BREAKING: At least four dead in Taiwan after strongest quake in nearly 25 years, fire agency says https://t.co/yOk39XDgzC — The Associated Press (@AP) April 3, 2024

На острове с 23-миллионным населением было приостановлено движение поездов, а также метро в Тайбэе, где частично разошлась новая наземная линия. Движение вдоль восточного побережья практически остановилось из-за оползней и падений обломков в туннелях и шоссе в горной местности.

Terrifying scene on the Taipei Metro during the Taiwan earthquake. #earthquake japan pic.twitter.com/YzxBPNc1s2 — Aliyana G (@Aliyana567) April 3, 2024

Представитель Центрального управления погоды Тайваня предупредил, что к концу недели ожидаются мощные толчки магнитудой до 7 баллов.

Из-за землетрясения на Японских и Филиппинских островах объявили об угрозе цунами. Япония рекомендовала жителям прибрежной зоны южной префектуры Окинава эвакуироваться, поскольку ожидается цунами высотой до 3 метров.

Что известно о землетрясении в Японии

На побережье Японского моря 1 января произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла.

Тогда Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение для остального западного побережья острова Хонсю. Согласно выводам специалистов, волны высотой до 5 метров направлялись в сторону городка Ното в Исикаве, ставшего эпицентром землетрясения.

Отдельные землетрясения, необязательно связанные друг с другом, также фиксировались в разных частях Японии.

По имеющейся информации, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 4 человека. Один из погибших — пожилой мужчина, на которого обрушилось здание.