На Тайвані стався потужний землетрус — є жертви

На Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4, який торкнувся східного узбережжя острова. За різними даними кількість загиблих коливається від 1 до 4, а постраждалих — понад 50.

Що відомо про землетрус на Тайвані

За даними Геологічної служби США, землетрус стався о 07:58 ранку за місцевим часом за 18 км на південь від міста Хуалянь і на глибині 34,8 км. За цим було кілька сильних поштовхів, які відчули по всьому острову, у тому числі в Тайбеї.

Люди опинилися в пастці у зруйнованих будинках в окрузі Хуалянь, тисячі будинків залишилися без електрики, а головне шосе вздовж східного узбережжя закрили для руху транспорту через зсуви та каменепади.

A Multistory Commercial and Apartment Building on the Corner of Congquing and Zhongshan Road has Partially Collapsed in the East Taiwanese City of Hualien as a result of this morning’s 7.5 Magnitude Earthquake. pic.twitter.com/zC1nkJPWO0 — OSINTdefender (@sentdefender) April 3, 2024

Місцеві ЗМІ повідомляють, що троє туристів загинули під час обвалів у національному парку Тароко, розташованому неподалік від епіцентру землетрусу.

В окрузі Хуаляні п'ятиповерховий будинок зазнав значних пошкоджень: його перший поверх завалився, а решта нахилилася під кутом 45 градусів. У столиці Тайбеї зі старих будівель і в деяких нових офісних комплексах посипалася черепиця. Школи евакуювали учнів на спортивні майданчики, надавши їм захисні шоломи.

BREAKING: At least four dead in Taiwan after strongest quake in nearly 25 years, fire agency says https://t.co/yOk39XDgzC — The Associated Press (@AP) April 3, 2024

На острові з 23-мільйонним населенням було призупинено рух поїздів, а також метро в Тайбеї, де частково розійшлася новозбудована наземна лінія. Рух уздовж східного узбережжя практично зупинився через зсуви і падіння уламків у тунелях і шосе в гірській місцевості.

Terrifying scene on the Taipei Metro during the Taiwan earthquake. #earthquake japan pic.twitter.com/YzxBPNc1s2 — Aliyana G (@Aliyana567) April 3, 2024

Представник Центрального управління погоди Тайваню попередив, що до кінця тижня очікуються потужні поштовхи магнітудою до 7 балів.

Через землетрус на Японських та Філіппінських островах оголосили про загрозу цунамі. Японія рекомендувала мешканцям прибережної зони південної префектури Окінава евакуюватися, оскільки незабаром очікується цунамі висотою до 3 метрів

Що відомо про землетрус в Японії

На узбережжі Японського моря 1 cічня стався землетрус магнітудою 7,6 бала.

Тоді Японське метеорологічне агентство оголосило попередження для решти західного узбережжя острова Хонсю. Згідно з висновками спеціалістів, хвилі заввишки до 5 метрів прямували в сторону містечка Ното в Ісікаві, яке стало епіцентром землетрусу.

Окремі землетруси, необов’язково пов’язані один з одним, також фіксувались у різних частинах Японії.

За наявною інформацією, внаслідок землетрусів загинули щонайменше 4 людини. Один із загиблих — літній чоловік, на якого обвалилася будівля.