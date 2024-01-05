В Японії стався масштабний землетрус. Є майже 100 загиблих

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Японії зросла до 92, 460 осіб дістали поранення та 242 вважаються зниклими безвісти.

В Японії стався масштабний землетрус

Станом на ранок п'ятниці кількість загиблих становила 92 особи Представники влади Ісікави повідомили, що 55 із загиблих були в місті Вадзіма і 23 – в Сузу. Ще 13 загиблих були зафіксовані в п'яти сусідніх містах. Понад 460 людей отримали поранення, щонайменше 26 з них - серйозні.

Офіційні особи заявили, що 242 людини все ще вважаються зниклими безвісти. Список імен зростає з кожним днем. Багато зі зниклих безвісти – люди похилого віку з міст Вадзіма і Судзу, які найбільше постраждали від землетрусу.

Видання наголошує, що ситуація ускладнюється тим, що люди приїхали зустрічати Новий рік зі своїми близькими.

Що відомо про серію руйнівних землетрусів у Японії

За інформацією видання із посиланням на метереологічне агентство Японії, протягом 12 годин було зафіксовано більше 100 землетрусів магнітудою від 2,9 до 7,6 балів.

Зазначається, що переважно сейсмічна активність фіксувалась в районі міста Ното в Ісікаві, де вранці 1 січня стався найбільш потужний землетрус.

Окремі землетруси, необов’язково пов’язані один з одним, також фіксувались у різних частинах Японії.

За наявною інформацією, внаслідок землетрусів загинули щонайменше 4 людини.

Один із загиблих - літній чоловік, на якого обвалилася будівля.

Президент США Джо Байден вже оголосив про готовність надати допомогу Японії у ліквідації наслідків стихійного лиха.