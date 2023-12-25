У Китаї внаслідок землетрусу зросла кількість загиблих

У Китаї зросла кількість внаслідок жертв потужного землетрусу. Щонайменше 149 людей загинули, ще дві людини після тижня пошуків вважаються зниклими безвісти.

У Китаї збільшилася кількість жертв внаслідок землетрусу

Про виявлення ще одного загиблого повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій провінції Цинхай, де кількість жертв збільшилася до 32-х людей.

Найбільших збитків землетрус завдав провінції Ганьсу, де повідомляється про понад 200 тисяч повністю зруйнованих будинків та ще 15 тисяч будівель на межі руйнування.

За останніми даними китайських державних медіа, станом на вечір п’ятниці, 22 грудня, в цій провінції загинули 117 людей і понад 780 госпіталізовані з пораненнями.

The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb — Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023

Раніше у провінції Ганьсу повідомили про 113 загиблих та 782 постраждалих.

У сусідній провінції Цинхай землетрус забрав життя 18 людей, 198 людей постраждали і ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Перед тим Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ повідомляв, що щонайменше 118 людей загинули і понад 200 дістали поранення унаслідок землетрусу на північному заході Китаю.

Раніше CNN посиланням на дані китайських ЗМІ повідомляло про понад 111 загиблих.

На цей момент внаслідок землетрусу загинули 100 людей у провінції Ганьсу та 11 у провінції Цинхай. Пошкоджено деякі об'єкти водопостачання, електропостачання, транспорту, зв'язку та іншої інфраструктури, — йдеться у повідомленні. Поширити

Китай сколихнув потужний землетрус

Землетрус стався близько півночі у провінції Ганьсу. Станом на ранок 19 грудня землетрус забрав життя 105 людей і пошкодив понад 4 700 будинків у цій провінції. У сусідній провінції Цинхай − 11 загиблих.

Ще щонайменше 397 людей в Ганьсу отримали поранення: з них 16 у критичному стані і 76 у − важкому.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу становила 5,9 балів на невеликій глибині трохи більше 6 миль (менше 10 км). Китайська адміністрація землетрусів дала дещо вищу оцінку − 6,2 бали.

Підземні поштовхи тривали майже 20 секунд і відчувалися в столиці провінції Ланьчжоу за 102 кілометри від епіцентру.

До рятувальної операції залучені 1 600 пожежників.

Землетрус призвів до відключення водо- та електропостачання, а також мобільного зв'язку у деяких районах, що ускладнює рятувальні роботи.