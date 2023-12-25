В Китае в результате землетрясения возросло число погибших

В Китае возросло количество в результате жертв мощного землетрясения. По меньшей мере 149 человек погибли, еще два человека после недели поисков числятся пропавшими без вести.

В Китае увеличилось количество жертв в результате землетрясения

Об обнаружении еще одного погибшего сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций провинции Цинхай, где число жертв увеличилось до 32 человек.

Наибольший ущерб землетрясение нанесло провинции Ганьсу, где сообщается о более чем 200 тысячах полностью разрушенных домов и еще 15 тысячах зданий на грани разрушения.

По последним данным китайских государственных медиа, по состоянию на вечер пятницы, 22 декабря, в этой провинции погибли 117 человек и более 780 были госпитализированы с ранениями.

The 6.2-magnitude #earthquake that jolted Jishishan county in Northwest #China's Gansu province late Monday evening has killed 100 people in the province and 11 people in Qinghai province, according to official data. pic.twitter.com/QoxlVe54kb — Ifeng News (@IFENG__official) December 19, 2023

Ранее в провинции Ганьсу сообщили о 113 погибших и 782 пострадавших.

В соседней провинции Цинхай землетрясение унесло жизни 18 человек, 198 человек пострадали и еще 16 числятся пропавшими без вести.

Перед тем Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ сообщал, что по меньшей мере 118 человек погибли и более 200 получили ранения в результате землетрясения на северо-западе Китая.

Ранее CNN ссылкой на данные китайских СМИ сообщало о более чем 111 погибших.

На данный момент в результате землетрясения погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры, говорится в сообщении. Поделиться

Китай всколыхнул мощное землетрясение

Землетрясение произошло около полуночи в провинции Ганьсу. По состоянию на утро 19 декабря землетрясение унесло жизни 105 человек и повредило более 4 700 домов в этой провинции. В соседней провинции Цинхай – 11 погибших.

Еще по меньшей мере 397 человек в Ганьсу получили ранения: из них 16 в критическом состоянии и 76 в тяжелом.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9 балла на небольшой глубине чуть более 6 миль (менее 10 км). Китайская администрация землетрясений дала несколько более высокую оценку - 6,2 балла.

Подземные толчки продолжались почти 20 секунд и ощущались в столице провинции Ланьчжоу в 102 километрах от эпицентра.

К спасательной операции привлечены 1600 пожарных.

Землетрясение привело к отключению водо- и электроснабжения, а также мобильной связи в некоторых районах, что затрудняет спасательные работы.