Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае

По меньшей мере 116, по другим данным 118 человек погибли и сотни получили ранения в результате землетрясения на северо-западе Китая; спасательные команды продолжают поиск людей под завалами при отрицательной температуре.

Китай всколыхнул мощное землетрясение

Землетрясение произошло около полуночи в провинции Ганьсу. По состоянию на утро 19 декабря землетрясение унесло жизни 105 человек и повредило более 4 700 домов в этой провинции. В соседней провинции Цинхай – 11 погибших.

Еще по меньшей мере 397 человек в Ганьсу получили ранения: из них 16 в критическом состоянии и 76 в тяжелом.

Reuters называет большее количество жертв – по данным издания, уже погибли по меньшей мере 118 человек, еще 20 человек числятся пропавшими без вести.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 5,9 балла на небольшой глубине чуть более 6 миль (менее 10 км). Китайская администрация землетрясений дала несколько более высокую оценку - 6,2 балла.

Подземные толчки продолжались почти 20 секунд и ощущались в столице провинции Ланьчжоу в 102 километрах от эпицентра.

К спасательной операции привлечены 1600 пожарных.

Землетрясение привело к отключению водо- и электроснабжения, а также мобильной связи в некоторых районах, что затрудняет спасательные работы.

Ночью, когда люди выбегали из своих домов, спасаясь от землетрясения, на улице было -14 градусов Цельсия.